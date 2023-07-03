Челябинский рыбак поймал гигантскую щуку. Фото

03 июля 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Мужчина выловил щуку на Долгобродском водохранилище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбак из Кусы Челябинской области поймал огромную щуку на Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Фотографией улова Денис К. поделился в социальных сетях. «Долгобродское водохранилище», — уточнил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета. Другие подробности рыбалки Денис К. не раскрывал. В Аргазинском водохранилище рыбак Александр К. выловил щуку весом восемь килограмм 200 грамм. Рыба также оказалась более метра в длину. фото: Денис К. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области

Рыбак из Кусы Челябинской области поймал огромную щуку на Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Фотографией улова Денис К. поделился в социальных сетях. «Долгобродское водохранилище», — уточнил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета. Другие подробности рыбалки Денис К. не раскрывал. В Аргазинском водохранилище рыбак Александр К. выловил щуку весом восемь килограмм 200 грамм. Рыба также оказалась более метра в длину.