Челябинский рыбак поймал гигантскую щуку. Фото

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Мужчина выловил щуку на Долгобродском водохранилище Фото:

Рыбак из Кусы Челябинской области поймал огромную щуку на Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Фотографией улова Денис К. поделился в социальных сетях.

«Долгобродское водохранилище», — уточнил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета. Другие подробности рыбалки Денис К. не раскрывал.

В Аргазинском водохранилище рыбак Александр К. выловил щуку весом восемь килограмм 200 грамм. Рыба также оказалась более метра в длину.

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Рыбак из Кусы Челябинской области поймал огромную щуку на Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Фотографией улова Денис К. поделился в социальных сетях. «Долгобродское водохранилище», — уточнил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета. Другие подробности рыбалки Денис К. не раскрывал. В Аргазинском водохранилище рыбак Александр К. выловил щуку весом восемь килограмм 200 грамм. Рыба также оказалась более метра в длину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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