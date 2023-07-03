Мужчина выловил щуку на Долгобродском водохранилище
Рыбак из Кусы Челябинской области поймал огромную щуку на Долгобродском водохранилище вблизи Верхнего Уфалея (Челябинская область). Фотографией улова Денис К. поделился в социальных сетях.
«Долгобродское водохранилище», — уточнил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета. Другие подробности рыбалки Денис К. не раскрывал.
В Аргазинском водохранилище рыбак Александр К. выловил щуку весом восемь килограмм 200 грамм. Рыба также оказалась более метра в длину.
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