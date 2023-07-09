Обвиненный в коррупции чиновник пермского минтранса оспаривает арест

Ранее чиновник был помещен под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель управления автодорог и транспорта минтранса Пермского края Андрей Угольков подал апелляционную жалобу на постановление о заключении его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда в своем telegram-канале. Ранее чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

«В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба стороны защиты на постановление Свердловского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“ Андрея Уголькова», — сообщает пресс-служба. Жалобу рассмотрят 11 июля.

По версии следствия, летом этого года Угольков пытался через посредника получить взятку от директора одной из коммерческих организаций в размере 15 млн рублей. В момент передачи денег чиновник и посредник были задержаны сотрудниками ФСБ. Сам Угольков свою вину отрицает.