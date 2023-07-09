09 июля 2023

Обвиненный в коррупции чиновник пермского минтранса оспаривает арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Ранее чиновник был помещен под стражу Фото:

Руководитель управления автодорог и транспорта минтранса Пермского края Андрей Угольков подал апелляционную жалобу на постановление о заключении его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда в своем telegram-канале. Ранее чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

«В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба стороны защиты на постановление Свердловского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“ Андрея Уголькова», — сообщает пресс-служба. Жалобу рассмотрят 11 июля.

По версии следствия, летом этого года Угольков пытался через посредника получить взятку от директора одной из коммерческих организаций в размере 15 млн рублей. В момент передачи денег чиновник и посредник были задержаны сотрудниками ФСБ. Сам Угольков свою вину отрицает.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель управления автодорог и транспорта минтранса Пермского края Андрей Угольков подал апелляционную жалобу на постановление о заключении его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда в своем telegram-канале. Ранее чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. «В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба стороны защиты на постановление Свердловского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“ Андрея Уголькова», — сообщает пресс-служба. Жалобу рассмотрят 11 июля. По версии следствия, летом этого года Угольков пытался через посредника получить взятку от директора одной из коммерческих организаций в размере 15 млн рублей. В момент передачи денег чиновник и посредник были задержаны сотрудниками ФСБ. Сам Угольков свою вину отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...