У выпускников челябинской школы отозвали аттестаты из-за ошибки

Аттестаты выдали с ошибкой в наименовании школы Фото: Размик Закарян © URA.RU

У выпускников девятого класса школы №68, расположенной в Ленинском районе Челябинска, отозвали аттестаты. Документы признаны недействительными, по причине того, что в названии школы была допущена ошибка, но только у одного класса, сообщили в городском комитете по делам образования.

«Аттестаты выдали с ошибкой в наименовании образовательной организации. Ошибку обнаружили в пятницу, 7 июля. Выдача аттестатов с правильным наименованием начнется в учреждении с сегодняшнего дня, 10 июля», — пояснили в ведомстве.

Как сообщает издание «74.ру», администрация школы постоянно находится на связи с родителями выпускников «пострадавшего» класса, и информирует их о сроках получения новых документов. Выпускникам, которые уже подали документы в учреждения среднего профессионального образования, необходимо прийти в приемные комиссии за новыми аттестатами.