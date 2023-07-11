11 июля 2023

В Екатеринбурге задымился автобус с пассажирами внутри. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус
Пассажиры вышли из задымленного автобуса на остановке «Спортбаза» Фото:

В Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Информация об этом появилась в соцсети.

«Выбегали все в панике. Мы с сыном в шоке все еще. Те, кто сидел сзади, говорят было два хлопка, и затем повалил дым на улицу и в салон. Ужас короче», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Информация об этом появилась в соцсети. «Выбегали все в панике. Мы с сыном в шоке все еще. Те, кто сидел сзади, говорят было два хлопка, и затем повалил дым на улицу и в салон. Ужас короче», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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