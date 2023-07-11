В Екатеринбурге задымился автобус с пассажирами внутри. Видео

11 июля 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Пассажиры вышли из задымленного автобуса на остановке «Спортбаза» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Информация об этом появилась в соцсети. «Выбегали все в панике. Мы с сыном в шоке все еще. Те, кто сидел сзади, говорят было два хлопка, и затем повалил дым на улицу и в салон. Ужас короче», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

В Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Информация об этом появилась в соцсети. «Выбегали все в панике. Мы с сыном в шоке все еще. Те, кто сидел сзади, говорят было два хлопка, и затем повалил дым на улицу и в салон. Ужас короче», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.