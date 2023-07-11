Пассажиры вышли из задымленного автобуса на остановке «Спортбаза»
В Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Информация об этом появилась в соцсети.
«Выбегали все в панике. Мы с сыном в шоке все еще. Те, кто сидел сзади, говорят было два хлопка, и затем повалил дым на улицу и в салон. Ужас короче», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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