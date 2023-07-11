В Академическом районе Екатеринбурга обнаружили тело возле дома

На месте происшествия работает полиция
В Академическом районе на улице Рябинина, 47 в Екатеринбурге возле дома обнаружен труп. Очевидцы сообщают, что мужчина выпал из окна.
«Сегодня услышали сигнал реанимации. Выглянули в окно. Стоит машина, а рядом труп накрыт пакетом», — рассказала «Новому дню» местная жительница. По ее словам, на месте работает полиция.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на данный момент никакой информации нет.
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