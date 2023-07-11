11 июля 2023

В Академическом районе Екатеринбурга обнаружили тело возле дома

© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, полиция, наряд полиции
На месте происшествия работает полиция Фото:

В Академическом районе на улице Рябинина, 47 в Екатеринбурге возле дома обнаружен труп. Очевидцы сообщают, что мужчина выпал из окна.

«Сегодня услышали сигнал реанимации. Выглянули в окно. Стоит машина, а рядом труп накрыт пакетом», — рассказала «Новому дню» местная жительница. По ее словам, на месте работает полиция.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на данный момент никакой информации нет.

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В Академическом районе на улице Рябинина, 47 в Екатеринбурге возле дома обнаружен труп. Очевидцы сообщают, что мужчина выпал из окна. «Сегодня услышали сигнал реанимации. Выглянули в окно. Стоит машина, а рядом труп накрыт пакетом», — рассказала «Новому дню» местная жительница. По ее словам, на месте работает полиция. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на данный момент никакой информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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