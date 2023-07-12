Пермяков зовут бесплатно работать в больницы

В Пермском крае больницы набирают волонтеров

Волонтеры будут помогать медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае больницы нуждаются в волонтерах. Наличие медицинского образования в ряде случаев необязательно. О потребности в волонтерской помощи в медицинских организациях сообщается на сайте минздрава Прикамья.

«Волонтерская помощь в медицинских организациях: 17 человек (помощь педиатрам на участке, работа с документацией) — работа с медицинской документацией, помощь в проведении диспансеризации, пропаганда ЗОЖ в образовательных коллективах. 3-5 человек — анкетирование пациентов в поликлинике», — говорится на сайте краевого министерства.

Также в некоторых больницах волонтерам предстоит работа в колл-центрах и бесплатная доставка лекарств для больных COVID-19, выдача справок и направлений. Желающие помогать медучреждениям должны быть ответственными и коммуникабельными. Приветствуются учащиеся медицинских колледжей или уже имеющие профильное медобразование специалисты.

По информации краевого минздрава, в волонтерах нуждаются 18 учреждений здравоохранения. Самый большой запрос на них — у Пермской краевой клинической больницы.