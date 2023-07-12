Пермяков зовут бесплатно работать в больницы

В Пермском крае больницы набирают волонтеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Кардиоцентр. Челябинск., кардиоцентр, медсестра, больница
Волонтеры будут помогать медикам Фото:

В Пермском крае больницы нуждаются в волонтерах. Наличие медицинского образования в ряде случаев необязательно. О потребности в волонтерской помощи в медицинских организациях сообщается на сайте минздрава Прикамья.

«Волонтерская помощь в медицинских организациях: 17 человек (помощь педиатрам на участке, работа с документацией) — работа с медицинской документацией, помощь в проведении диспансеризации, пропаганда ЗОЖ в образовательных коллективах. 3-5 человек — анкетирование пациентов в поликлинике», — говорится на сайте краевого министерства.

Также в некоторых больницах волонтерам предстоит работа в колл-центрах и бесплатная доставка лекарств для больных COVID-19, выдача справок и направлений. Желающие помогать медучреждениям должны быть ответственными и коммуникабельными. Приветствуются учащиеся медицинских колледжей или уже имеющие профильное медобразование специалисты.

По информации краевого минздрава, в волонтерах нуждаются 18 учреждений здравоохранения. Самый большой запрос на них — у Пермской краевой клинической больницы.

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В Пермском крае больницы нуждаются в волонтерах. Наличие медицинского образования в ряде случаев необязательно. О потребности в волонтерской помощи в медицинских организациях сообщается на сайте минздрава Прикамья. «Волонтерская помощь в медицинских организациях: 17 человек (помощь педиатрам на участке, работа с документацией) — работа с медицинской документацией, помощь в проведении диспансеризации, пропаганда ЗОЖ в образовательных коллективах. 3-5 человек — анкетирование пациентов в поликлинике», — говорится на сайте краевого министерства. Также в некоторых больницах волонтерам предстоит работа в колл-центрах и бесплатная доставка лекарств для больных COVID-19, выдача справок и направлений. Желающие помогать медучреждениям должны быть ответственными и коммуникабельными. Приветствуются учащиеся медицинских колледжей или уже имеющие профильное медобразование специалисты. По информации краевого минздрава, в волонтерах нуждаются 18 учреждений здравоохранения. Самый большой запрос на них — у Пермской краевой клинической больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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