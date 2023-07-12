Из-за экстремальной жары Ельцин Центр решил выключить свои медиаэкраны

12 июля 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

В Ельцин Центре множество экранов, из-за чего сервер учреждения испытывает перегрузку на фоне жары Фото: Размик Закарян © URA.RU Из-за сильной жары в Екатеринбурге Ельцин Центр планировал отключить некоторые медиапрограммы, чтобы снизить нагрузку на сервер. Однако принимать такие меры не пришлось. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Володарская. «Медиапрограмма — это контент на экране, а экранов в музее много. Мы были готовы временно отключить несколько экранов, чтобы облегчить нагрузку на сервер, возросшую из-за жары», — объяснила Володарская. Но в результате к таким мера прибегать не пришлось — на данный момент все работает в обычном режиме. Ранее Синоптик Алексей Пулин сообщил, что в Свердловской области продолжается аномальная жара свыше 40 градусов. Такая жара в Екатеринбурге зафиксирована впервые за 187 лет.

Из-за сильной жары в Екатеринбурге Ельцин Центр планировал отключить некоторые медиапрограммы, чтобы снизить нагрузку на сервер. Однако принимать такие меры не пришлось. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Володарская. «Медиапрограмма — это контент на экране, а экранов в музее много. Мы были готовы временно отключить несколько экранов, чтобы облегчить нагрузку на сервер, возросшую из-за жары», — объяснила Володарская. Но в результате к таким мера прибегать не пришлось — на данный момент все работает в обычном режиме. Ранее Синоптик Алексей Пулин сообщил, что в Свердловской области продолжается аномальная жара свыше 40 градусов. Такая жара в Екатеринбурге зафиксирована впервые за 187 лет.