Из-за экстремальной жары Ельцин Центр решил выключить свои медиаэкраны

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Бесплатная экскурсия по Музею Ельцин-центра в честь дня рождения Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, посетители, экскурсия, музей бориса ельцина, музей ельцин-центра
В Ельцин Центре множество экранов, из-за чего сервер учреждения испытывает перегрузку на фоне жары Фото:

Из-за сильной жары в Екатеринбурге Ельцин Центр планировал отключить некоторые медиапрограммы, чтобы снизить нагрузку на сервер. Однако принимать такие меры не пришлось. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Володарская.

«Медиапрограмма — это контент на экране, а экранов в музее много. Мы были готовы временно отключить несколько экранов, чтобы облегчить нагрузку на сервер, возросшую из-за жары», — объяснила Володарская. Но в результате к таким мера прибегать не пришлось — на данный момент все работает в обычном режиме.

Ранее Синоптик Алексей Пулин сообщил, что в Свердловской области продолжается аномальная жара свыше 40 градусов. Такая жара в Екатеринбурге зафиксирована впервые за 187 лет.

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Из-за сильной жары в Екатеринбурге Ельцин Центр планировал отключить некоторые медиапрограммы, чтобы снизить нагрузку на сервер. Однако принимать такие меры не пришлось. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Володарская. «Медиапрограмма — это контент на экране, а экранов в музее много. Мы были готовы временно отключить несколько экранов, чтобы облегчить нагрузку на сервер, возросшую из-за жары», — объяснила Володарская. Но в результате к таким мера прибегать не пришлось — на данный момент все работает в обычном режиме. Ранее Синоптик Алексей Пулин сообщил, что в Свердловской области продолжается аномальная жара свыше 40 градусов. Такая жара в Екатеринбурге зафиксирована впервые за 187 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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