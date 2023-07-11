11 июля 2023

Синонтик Пулин: в Свердловской области продолжится аномальная жара свыше 40 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальная температура в Свердловской области 12 июля будет 42 градуса тепла Фото:

В Свердловской области 12 июля продолжится аномальная жара с максимальной температурой свыше 40 градусов тепла, несмотря на приближение холодного фронта. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«С юго-запада к Свердловской области приблизится холодный фронт. Перед фронтом начнут формироваться грозовые очаги, которые будут двигаться на северо-восток. В такой ситуации в Екатеринбурге вновь ожидаются высокие температуры, хотя и не столь значительные, как во вторник, 11 июля», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 12 июля ожидается максимальная температура от 40 до 42 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин ожидает переменную облачность с небольшим дождем с температурой от 34 до 36 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург впервые отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице зафиксирована температура 40 градусов. Последний раз похожий максимум был 187 лет назад.

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В Свердловской области 12 июля продолжится аномальная жара с максимальной температурой свыше 40 градусов тепла, несмотря на приближение холодного фронта. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «С юго-запада к Свердловской области приблизится холодный фронт. Перед фронтом начнут формироваться грозовые очаги, которые будут двигаться на северо-восток. В такой ситуации в Екатеринбурге вновь ожидаются высокие температуры, хотя и не столь значительные, как во вторник, 11 июля», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 12 июля ожидается максимальная температура от 40 до 42 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин ожидает переменную облачность с небольшим дождем с температурой от 34 до 36 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург впервые отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице зафиксирована температура 40 градусов. Последний раз похожий максимум был 187 лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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