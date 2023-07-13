В Сургуте двое мужчин убили собутыльника, сожгли его паспорт и закопали тело

Нападавшие несколько раз ударили погибшего поленом, а затем изрезали его ножом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте двое мужчин убили третьего из-за мобильного телефона, уничтожили его документы и закопали тело на дачном участке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Обвиняемый распивал алкогольные напитки со своим приятелем и жителем Сургута в садовом кооперативе „Дорожник“. В ходе распития спиртного возник умысел похитить мобильный телефон у жителя Сургута. Обвиняемый с сообщником нанесли потерпевшему множественные удары деревянным поленом по голове, а также колото-резаные ранения ножом», — говорится в сообщении.

Пострадавший от полученных ран скончался на месте. Обвиняемые сожгли его паспорт и водительское удостоверение, а тело закопали. Один из нападавших задержан, второй в настоящий момент находится в розыске. Обвинение утверждено, дело передано в окружной суд ХМАО.