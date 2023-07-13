13 июля 2023
12 июля 2023

В Сургуте двое мужчин убили собутыльника, сожгли его паспорт и закопали тело

© Служба новостей «URA.RU»
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Окровавленный нож. Курган, место преступления, окровавленный нож, убийство
Нападавшие несколько раз ударили погибшего поленом, а затем изрезали его ножом Фото:

В Сургуте двое мужчин убили третьего из-за мобильного телефона, уничтожили его документы и закопали тело на дачном участке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Обвиняемый распивал алкогольные напитки со своим приятелем и жителем Сургута в садовом кооперативе „Дорожник“. В ходе распития спиртного возник умысел похитить мобильный телефон у жителя Сургута. Обвиняемый с сообщником нанесли потерпевшему множественные удары деревянным поленом по голове, а также колото-резаные ранения ножом», — говорится в сообщении.

Пострадавший от полученных ран скончался на месте. Обвиняемые сожгли его паспорт и водительское удостоверение, а тело закопали. Один из нападавших задержан, второй в настоящий момент находится в розыске. Обвинение утверждено, дело передано в окружной суд ХМАО.

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В Сургуте двое мужчин убили третьего из-за мобильного телефона, уничтожили его документы и закопали тело на дачном участке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Обвиняемый распивал алкогольные напитки со своим приятелем и жителем Сургута в садовом кооперативе „Дорожник“. В ходе распития спиртного возник умысел похитить мобильный телефон у жителя Сургута. Обвиняемый с сообщником нанесли потерпевшему множественные удары деревянным поленом по голове, а также колото-резаные ранения ножом», — говорится в сообщении. Пострадавший от полученных ран скончался на месте. Обвиняемые сожгли его паспорт и водительское удостоверение, а тело закопали. Один из нападавших задержан, второй в настоящий момент находится в розыске. Обвинение утверждено, дело передано в окружной суд ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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