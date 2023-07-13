13 июля 2023

Епископ Златоуста объяснил, куда делся поклонный крест

Епископ Викентий: старый крест на въезде в Златоуст заменят на металлический
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поклонный крест на острове Веры. Архив. Челябинск, поклонный крест, остров веры
Старый поклонный крест из дерева убрали, потому что он треснул и накренился Фото:

Поклонный крест на въезде в Златоуст Челябинской области был спилен из-за старости. Об этом URA.RU сообщил 14 июля епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.

«Поклонный крест, стоявший на въезде в Златоуст со стороны трассы М-5, был деревянным и установлен несколько десятилетий назад без укрепленного основания. Под воздействием осадков, ветров он треснул и накренился. Мы его убрали еще неделю назад. Вместо него будет установлен крест из металла с надежным основанием», — уточнил священник.

О том, что неизвестные спилили поклонный крест, стало известно 13 июля. Трехметровая конструкция много лет стояла на въезде в Златоуст.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поклонный крест на въезде в Златоуст Челябинской области был спилен из-за старости. Об этом URA.RU сообщил 14 июля епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. «Поклонный крест, стоявший на въезде в Златоуст со стороны трассы М-5, был деревянным и установлен несколько десятилетий назад без укрепленного основания. Под воздействием осадков, ветров он треснул и накренился. Мы его убрали еще неделю назад. Вместо него будет установлен крест из металла с надежным основанием», — уточнил священник. О том, что неизвестные спилили поклонный крест, стало известно 13 июля. Трехметровая конструкция много лет стояла на въезде в Златоуст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...