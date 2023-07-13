Епископ Златоуста объяснил, куда делся поклонный крест

Поклонный крест на въезде в Златоуст Челябинской области был спилен из-за старости. Об этом URA.RU сообщил 14 июля епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.
«Поклонный крест, стоявший на въезде в Златоуст со стороны трассы М-5, был деревянным и установлен несколько десятилетий назад без укрепленного основания. Под воздействием осадков, ветров он треснул и накренился. Мы его убрали еще неделю назад. Вместо него будет установлен крест из металла с надежным основанием», — уточнил священник.
О том, что неизвестные спилили поклонный крест, стало известно 13 июля. Трехметровая конструкция много лет стояла на въезде в Златоуст.
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