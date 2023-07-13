13 июля 2023

Дым над Челябинском простоит до конца недели

Дым и запах гари в Челябинск будет приносить северный ветер до 17 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск накрыло смогом от природных пожаров в Свердловской области Фото:
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Пожары в Свердловской области

Дымка от природных пожаров над Челябинском и некоторых городах региона простоит до 17 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ).

«В связи с северным ветром в некоторых районах области наблюдается дымка от природных пожаров с территорий Свердловской области и ХМАО. По информационным ресурсам до 17 июля направление ветра не поменяется», — уточнили в пресс-службе.

Управление сообщает, что на территории региона действующих лесных и ландшафтных пожаров не зарегистрировано, режим неблагоприятных метеоусловий не объявлен. Также прогнозируются осадки по всей области от трех до десяти миллиметров.

Промышленные предприятия обещают снизить негативное влияние на атмосферный воздух в связи с повышенной концентрацией вредных веществ из-за дыма от свердловских пожаров. Решение о необходимости таких мер промышленники приняли 14 июля на экстренном совещании.

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Дымка от природных пожаров над Челябинском и некоторых городах региона простоит до 17 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ). «В связи с северным ветром в некоторых районах области наблюдается дымка от природных пожаров с территорий Свердловской области и ХМАО. По информационным ресурсам до 17 июля направление ветра не поменяется», — уточнили в пресс-службе. Управление сообщает, что на территории региона действующих лесных и ландшафтных пожаров не зарегистрировано, режим неблагоприятных метеоусловий не объявлен. Также прогнозируются осадки по всей области от трех до десяти миллиметров. Промышленные предприятия обещают снизить негативное влияние на атмосферный воздух в связи с повышенной концентрацией вредных веществ из-за дыма от свердловских пожаров. Решение о необходимости таких мер промышленники приняли 14 июля на экстренном совещании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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