Дым над Челябинском простоит до конца недели

Дым и запах гари в Челябинск будет приносить северный ветер до 17 июля

Челябинск накрыло смогом от природных пожаров в Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Дымка от природных пожаров над Челябинском и некоторых городах региона простоит до 17 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ).

«В связи с северным ветром в некоторых районах области наблюдается дымка от природных пожаров с территорий Свердловской области и ХМАО. По информационным ресурсам до 17 июля направление ветра не поменяется», — уточнили в пресс-службе.

Управление сообщает, что на территории региона действующих лесных и ландшафтных пожаров не зарегистрировано, режим неблагоприятных метеоусловий не объявлен. Также прогнозируются осадки по всей области от трех до десяти миллиметров.

Промышленные предприятия обещают снизить негативное влияние на атмосферный воздух в связи с повышенной концентрацией вредных веществ из-за дыма от свердловских пожаров. Решение о необходимости таких мер промышленники приняли 14 июля на экстренном совещании.