Бастрыкин заинтересовался домом в ХМАО, у которого рушатся стены и потолок

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по жалобе жильцов многоквартирного дома в Советском (ХМАО). В информационном центре СК России сообщили, что поводом для обращения граждан стало образование на потолках и стенах многоэтажки больших трещин.
«Жители многоквартирного дома в городе Советском обратились к председателю СК России. Поводом стало то, что во многих квартирах образовались огромные трещины на стенах и потолках. В следственном управлении СК России по ХМАО по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее ходе», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что за строительством многоэтажки не было установлено должного контроля. Были выявлены нарушения строительных норм, которые привели к разрушению дома.
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