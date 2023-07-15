15 июля 2023
14 июля 2023

Бастрыкин заинтересовался домом в ХМАО, у которого рушатся стены и потолок

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр. stock, бастрыкин александр, stock
Были выявлены нарушения строительных норм, которые привели к разрушению дома. Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по жалобе жильцов многоквартирного дома в Советском (ХМАО). В информационном центре СК России сообщили, что поводом для обращения граждан стало образование на потолках и стенах многоэтажки больших трещин.

«Жители многоквартирного дома в городе Советском обратились к председателю СК России. Поводом стало то, что во многих квартирах образовались огромные трещины на стенах и потолках. В следственном управлении СК России по ХМАО по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее ходе», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что за строительством многоэтажки не было установлено должного контроля. Были выявлены нарушения строительных норм, которые привели к разрушению дома.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по жалобе жильцов многоквартирного дома в Советском (ХМАО). В информационном центре СК России сообщили, что поводом для обращения граждан стало образование на потолках и стенах многоэтажки больших трещин. «Жители многоквартирного дома в городе Советском обратились к председателю СК России. Поводом стало то, что во многих квартирах образовались огромные трещины на стенах и потолках. В следственном управлении СК России по ХМАО по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее ходе», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что за строительством многоэтажки не было установлено должного контроля. Были выявлены нарушения строительных норм, которые привели к разрушению дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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