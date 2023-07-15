Бастрыкин заинтересовался домом в ХМАО, у которого рушатся стены и потолок

16 июля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Были выявлены нарушения строительных норм, которые привели к разрушению дома. Фото: Официальный сайт Совета Федерации Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по жалобе жильцов многоквартирного дома в Советском (ХМАО). В информационном центре СК России сообщили, что поводом для обращения граждан стало образование на потолках и стенах многоэтажки больших трещин. «Жители многоквартирного дома в городе Советском обратились к председателю СК России. Поводом стало то, что во многих квартирах образовались огромные трещины на стенах и потолках. В следственном управлении СК России по ХМАО по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее ходе», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что за строительством многоэтажки не было установлено должного контроля. Были выявлены нарушения строительных норм, которые привели к разрушению дома.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по жалобе жильцов многоквартирного дома в Советском (ХМАО). В информационном центре СК России сообщили, что поводом для обращения граждан стало образование на потолках и стенах многоэтажки больших трещин. «Жители многоквартирного дома в городе Советском обратились к председателю СК России. Поводом стало то, что во многих квартирах образовались огромные трещины на стенах и потолках. В следственном управлении СК России по ХМАО по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее ходе», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что за строительством многоэтажки не было установлено должного контроля. Были выявлены нарушения строительных норм, которые привели к разрушению дома.