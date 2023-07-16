Пермяк отсудил у стройфирмы за баню вдвое больше отданных денег

17 июля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Суд также взыскал с подрядчика штраф Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Перми отсудил у компании, у которой заказывал строительство бани, 600 тысяч рублей за несделанную работу. При этом за строительство пермяк заплатил только 310 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 260 000 рублей, неустойку в размере 310 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей», — говорится в решении. Также ответчик обязан заплатить штраф размером в 300 тысяч рублей и возместить судебные расходы. Согласно договору, компания обязалась построить клиенту баню с комнатой отдыха, помывочную и террасу за 588 тысяч рублей. Пермяк внес депозит в размере 310 тысячи рублей и стал ожидать строительства. По истечении установленного в договоре срока исполнитель так и не начал никаких работ. Пермяк пытался расторгнуть договор и вернуть свои деньги, но его обращения в компанию оставались без ответа. Тогда местный житель решил обратиться в суд.

Житель Перми отсудил у компании, у которой заказывал строительство бани, 600 тысяч рублей за несделанную работу. При этом за строительство пермяк заплатил только 310 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 260 000 рублей, неустойку в размере 310 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей», — говорится в решении. Также ответчик обязан заплатить штраф размером в 300 тысяч рублей и возместить судебные расходы. Согласно договору, компания обязалась построить клиенту баню с комнатой отдыха, помывочную и террасу за 588 тысяч рублей. Пермяк внес депозит в размере 310 тысячи рублей и стал ожидать строительства. По истечении установленного в договоре срока исполнитель так и не начал никаких работ. Пермяк пытался расторгнуть договор и вернуть свои деньги, но его обращения в компанию оставались без ответа. Тогда местный житель решил обратиться в суд.