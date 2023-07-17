17 июля 2023

На челябинском водохранилище рыбак погиб, запутавшись в сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Добыча рыбы в Сургутском районе. Сургут, сеть, невод, челнок, ремонт сети
Мужчина утонул в трех метрах от берега Фото:

На Тесьминском водохранилище под Златоустом (Челябинская область) утонул рыбак. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили смерть мужчины. По данным URA.RU, он погиб, запутавшись в сетях.

«Мужчина приехал на водохранилище с другом, они начали рыбачить. В какой-то момент друг заметил, что мужчина пропал из вида. Он оперативно вызвал 112, однако спасти рыбака не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что в деталях произошедшего разбирается следственный комитет. Судебно-медицинская экспертиза должна показать причины смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

По данным URA.RU, мужчина утонул в трех метрах от берега, на глубине около полутора метров. По предварительным данным, он запутался в сетях, упал и не смог подняться.

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На Тесьминском водохранилище под Златоустом (Челябинская область) утонул рыбак. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили смерть мужчины. По данным URA.RU, он погиб, запутавшись в сетях. «Мужчина приехал на водохранилище с другом, они начали рыбачить. В какой-то момент друг заметил, что мужчина пропал из вида. Он оперативно вызвал 112, однако спасти рыбака не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в деталях произошедшего разбирается следственный комитет. Судебно-медицинская экспертиза должна показать причины смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. По данным URA.RU, мужчина утонул в трех метрах от берега, на глубине около полутора метров. По предварительным данным, он запутался в сетях, упал и не смог подняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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