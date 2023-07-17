На челябинском водохранилище рыбак погиб, запутавшись в сетях

На Тесьминском водохранилище под Златоустом (Челябинская область) утонул рыбак. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили смерть мужчины. По данным URA.RU, он погиб, запутавшись в сетях.
«Мужчина приехал на водохранилище с другом, они начали рыбачить. В какой-то момент друг заметил, что мужчина пропал из вида. Он оперативно вызвал 112, однако спасти рыбака не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что в деталях произошедшего разбирается следственный комитет. Судебно-медицинская экспертиза должна показать причины смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
По данным URA.RU, мужчина утонул в трех метрах от берега, на глубине около полутора метров. По предварительным данным, он запутался в сетях, упал и не смог подняться.
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