На челябинском водохранилище рыбак погиб, запутавшись в сетях

18 июля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Мужчина утонул в трех метрах от берега Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На Тесьминском водохранилище под Златоустом (Челябинская область) утонул рыбак. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили смерть мужчины. По данным URA.RU, он погиб, запутавшись в сетях. «Мужчина приехал на водохранилище с другом, они начали рыбачить. В какой-то момент друг заметил, что мужчина пропал из вида. Он оперативно вызвал 112, однако спасти рыбака не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в деталях произошедшего разбирается следственный комитет. Судебно-медицинская экспертиза должна показать причины смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. По данным URA.RU, мужчина утонул в трех метрах от берега, на глубине около полутора метров. По предварительным данным, он запутался в сетях, упал и не смог подняться.

На Тесьминском водохранилище под Златоустом (Челябинская область) утонул рыбак. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили смерть мужчины. По данным URA.RU, он погиб, запутавшись в сетях. «Мужчина приехал на водохранилище с другом, они начали рыбачить. В какой-то момент друг заметил, что мужчина пропал из вида. Он оперативно вызвал 112, однако спасти рыбака не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в деталях произошедшего разбирается следственный комитет. Судебно-медицинская экспертиза должна показать причины смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. По данным URA.RU, мужчина утонул в трех метрах от берега, на глубине около полутора метров. По предварительным данным, он запутался в сетях, упал и не смог подняться.