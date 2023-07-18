На улице Проезжая, около дома №263 водитель такси, не справившись с управлением врезался в мачту освещения. В результате ДТП серьезно пострадала пассажирка автомобиля, которую с множественными травмами доставили в больницу.
«Автомобиль такси, двигавшийся в сторону Березовского по улице Проезжая, заехал в лужу и допустил аквапланирование. В результате этого машину развернуло и выбросило на встречную полосу, где она врезалась правой стороной в мачту освещения», — сообщил URA.RU очевидец происшествия.
В результате ДТП пострадала пассажирка 1988 года рождения и водитель. «У девушки диагностирована черепно-мозговая травма, множественные раны и ушибы, а также подозрение на перелом позвоночника. Водитель получил ЧМТ и резаные раны рук и лица. Оба доставлены в 36 ГКБ», — добавил очевидец.
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