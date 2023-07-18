18 июля 2023

В Екатеринбурге в ДТП пострадала пассажирка такси. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, неотложная помощь, машина скорой помощи, скорая помошь
Водителя и пассажира увезли в городскую больницу Фото:

На улице Проезжая, около дома №263 водитель такси, не справившись с управлением врезался в мачту освещения. В результате ДТП серьезно пострадала пассажирка автомобиля, которую с множественными травмами доставили в больницу.

«Автомобиль такси, двигавшийся в сторону Березовского по улице Проезжая, заехал в лужу и допустил аквапланирование. В результате этого машину развернуло и выбросило на встречную полосу, где она врезалась правой стороной в мачту освещения», — сообщил URA.RU очевидец происшествия.

В результате ДТП пострадала пассажирка 1988 года рождения и водитель. «У девушки диагностирована черепно-мозговая травма, множественные раны и ушибы, а также подозрение на перелом позвоночника. Водитель получил ЧМТ и резаные раны рук и лица. Оба доставлены в 36 ГКБ», — добавил очевидец.

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На улице Проезжая, около дома №263 водитель такси, не справившись с управлением врезался в мачту освещения. В результате ДТП серьезно пострадала пассажирка автомобиля, которую с множественными травмами доставили в больницу. «Автомобиль такси, двигавшийся в сторону Березовского по улице Проезжая, заехал в лужу и допустил аквапланирование. В результате этого машину развернуло и выбросило на встречную полосу, где она врезалась правой стороной в мачту освещения», — сообщил URA.RU очевидец происшествия. В результате ДТП пострадала пассажирка 1988 года рождения и водитель. «У девушки диагностирована черепно-мозговая травма, множественные раны и ушибы, а также подозрение на перелом позвоночника. Водитель получил ЧМТ и резаные раны рук и лица. Оба доставлены в 36 ГКБ», — добавил очевидец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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