Свердловчанка отстояла пенсию, отобранную чиновниками

У женщины удерживали 50% от положенных ей выплат (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жительница Карпинска (Свердловская область) оспорила действия чиновников, которые удерживали значительную часть ее пенсии в счет долгов по квартплате и коммуналке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Каждый месяц Фонд пенсионного и социального страхования оставлял женщину без половины положенных ей выплат. Оставшаяся сумма была меньше прожиточного минимума (12,3 тысячи рублей). В прокуратуру женщина обратилась после того, как не смогла выйти из конфликта с Фондом самостоятельно.

«Прокуратура направила в суд иск о признании за заявительницей права на сохранение пенсии в размере величины прожиточного минимума, а также о возложении обязанности на региональное отделение Фонда принять решение о сохранении ежемесячно пенсии не ниже прожиточного минимума при производстве удержаний», — поделились в ведомстве.