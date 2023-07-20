Свердловчанка отстояла пенсию, отобранную чиновниками

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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
У женщины удерживали 50% от положенных ей выплат (архивное фото) Фото:

Жительница Карпинска (Свердловская область) оспорила действия чиновников, которые удерживали значительную часть ее пенсии в счет долгов по квартплате и коммуналке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Каждый месяц Фонд пенсионного и социального страхования оставлял женщину без половины положенных ей выплат. Оставшаяся сумма была меньше прожиточного минимума (12,3 тысячи рублей). В прокуратуру женщина обратилась после того, как не смогла выйти из конфликта с Фондом самостоятельно.

«Прокуратура направила в суд иск о признании за заявительницей права на сохранение пенсии в размере величины прожиточного минимума, а также о возложении обязанности на региональное отделение Фонда принять решение о сохранении ежемесячно пенсии не ниже прожиточного минимума при производстве удержаний», — поделились в ведомстве.

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Жительница Карпинска (Свердловская область) оспорила действия чиновников, которые удерживали значительную часть ее пенсии в счет долгов по квартплате и коммуналке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Каждый месяц Фонд пенсионного и социального страхования оставлял женщину без половины положенных ей выплат. Оставшаяся сумма была меньше прожиточного минимума (12,3 тысячи рублей). В прокуратуру женщина обратилась после того, как не смогла выйти из конфликта с Фондом самостоятельно. «Прокуратура направила в суд иск о признании за заявительницей права на сохранение пенсии в размере величины прожиточного минимума, а также о возложении обязанности на региональное отделение Фонда принять решение о сохранении ежемесячно пенсии не ниже прожиточного минимума при производстве удержаний», — поделились в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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