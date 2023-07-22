22 июля 2023

Предполагаемому убийце свердловского фельдшера скорой помощи продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Фельдшера ударом в грудь убил мужчина, предполагают силовики Фото:

Подозреваемому в убийстве 28-летнего фельдшера скорой помощи из Березовского (Свердловская область) продлили арест до 25 сентября. Об этом рассказала вдова погибшего.

«Вчера, 22 июля, прошло заседание о продлении ареста предполагаемому убийце. Мы просили продлить на три месяца, но продлили лишь на два, до 25 сентября», — передает «КП-Екатеринбург» слова женщины. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области URA.RU обещали уточнить информацию позднее.

Фельдшера убили вечером 25 апреля. Он приехал на вызов к свердловчанину, но тот ударил его ножом в грудь, сообщали в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине грозит до 20 лет колонии.

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Подозреваемому в убийстве 28-летнего фельдшера скорой помощи из Березовского (Свердловская область) продлили арест до 25 сентября. Об этом рассказала вдова погибшего. «Вчера, 22 июля, прошло заседание о продлении ареста предполагаемому убийце. Мы просили продлить на три месяца, но продлили лишь на два, до 25 сентября», — передает «КП-Екатеринбург» слова женщины. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области URA.RU обещали уточнить информацию позднее. Фельдшера убили вечером 25 апреля. Он приехал на вызов к свердловчанину, но тот ударил его ножом в грудь, сообщали в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине грозит до 20 лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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