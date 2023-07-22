Предполагаемому убийце свердловского фельдшера скорой помощи продлили арест

Подозреваемому в убийстве 28-летнего фельдшера скорой помощи из Березовского (Свердловская область) продлили арест до 25 сентября. Об этом рассказала вдова погибшего.
«Вчера, 22 июля, прошло заседание о продлении ареста предполагаемому убийце. Мы просили продлить на три месяца, но продлили лишь на два, до 25 сентября», — передает «КП-Екатеринбург» слова женщины. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области URA.RU обещали уточнить информацию позднее.
Фельдшера убили вечером 25 апреля. Он приехал на вызов к свердловчанину, но тот ударил его ножом в грудь, сообщали в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине грозит до 20 лет колонии.
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