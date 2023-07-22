В Бейруте отслужили панихиду по погибшему военкору Журавлеву из Екатеринбурга

В Бейруте (столица Ливана) отслужили панихиду по погибшему от рук украинских военных корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву из Екатеринбурга. Об этом сообщили в СМИ.
«Церковная служба прошла в православном храме Бейрута. На панихиде молились об упокоении Ростислава [Журавлева]», — пишет РИА Новости. На службе присутствовали сотрудники посольства России в Ливане, представители российской диаспоры и местные жители.
Военкор Ростислав Журавлев погиб в субботу, 22 июля, от разрыва кассетного снаряда в Запорожской области. Его похоронят в Екатеринбурге по требованию матери. Журавлев работал в некоторых свердловских СМИ, в том числе, в URA.RU. В 2021-м стал корреспондентом РИА Новости. После начала спецоперации на Украине отправился на фронт в качестве военкора. Его посмертно наградят Орденом «За заслуги перед Запорожской областью».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.