22 июля 2023

В Бейруте отслужили панихиду по погибшему военкору Журавлеву из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Панихида по казакам. Курган, свечи, казак, храм, рпц, панихида
На службе были сотрудники посольства России в Ливане и местные жители Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Бейруте (столица Ливана) отслужили панихиду по погибшему от рук украинских военных корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву из Екатеринбурга. Об этом сообщили в СМИ.

«Церковная служба прошла в православном храме Бейрута. На панихиде молились об упокоении Ростислава [Журавлева]», — пишет РИА Новости. На службе присутствовали сотрудники посольства России в Ливане, представители российской диаспоры и местные жители.

Военкор Ростислав Журавлев погиб в субботу, 22 июля, от разрыва кассетного снаряда в Запорожской области. Его похоронят в Екатеринбурге по требованию матери. Журавлев работал в некоторых свердловских СМИ, в том числе, в URA.RU. В 2021-м стал корреспондентом РИА Новости. После начала спецоперации на Украине отправился на фронт в качестве военкора. Его посмертно наградят Орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

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В Бейруте (столица Ливана) отслужили панихиду по погибшему от рук украинских военных корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву из Екатеринбурга. Об этом сообщили в СМИ. «Церковная служба прошла в православном храме Бейрута. На панихиде молились об упокоении Ростислава [Журавлева]», — пишет РИА Новости. На службе присутствовали сотрудники посольства России в Ливане, представители российской диаспоры и местные жители. Военкор Ростислав Журавлев погиб в субботу, 22 июля, от разрыва кассетного снаряда в Запорожской области. Его похоронят в Екатеринбурге по требованию матери. Журавлев работал в некоторых свердловских СМИ, в том числе, в URA.RU. В 2021-м стал корреспондентом РИА Новости. После начала спецоперации на Украине отправился на фронт в качестве военкора. Его посмертно наградят Орденом «За заслуги перед Запорожской областью».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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