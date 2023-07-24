На складе в Крыму после попадания беспилотника начали детонировать боеприпасы

Беспилотник нанес удар по складу боеприпасов в поселке Вольное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Рядом с поселком Вольное в 20 км от Джанкоя на складе боеприпасов начался пожар после удара беспилотника ВСУ, в результате чего начали детонировать боеприпасы. Об этом сообщают местные жители.
«Возле поселка Вольное, примерно в 20 км от Джанкоя, на складе произошел пожар после удара БПЛА Украины, в результате которого детонируют боеприпасы», — передает заявления жителей «Коммерсант». Там добавили, что в радиусе пяти километров от места ЧП была объявлена эвакуация, которая затронула населенные пункты Вольное, Пушкино и Веселое, и может затронуть несколько тысяч местных жителей. Их временно разместят в специальных пунктах.
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