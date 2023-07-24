На складе в Крыму после попадания беспилотника начали детонировать боеприпасы

24 июля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Беспилотник нанес удар по складу боеприпасов в поселке Вольное Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядом с поселком Вольное в 20 км от Джанкоя на складе боеприпасов начался пожар после удара беспилотника ВСУ, в результате чего начали детонировать боеприпасы. Об этом сообщают местные жители. «Возле поселка Вольное, примерно в 20 км от Джанкоя, на складе произошел пожар после удара БПЛА Украины, в результате которого детонируют боеприпасы», — передает заявления жителей «Коммерсант». Там добавили, что в радиусе пяти километров от места ЧП была объявлена эвакуация, которая затронула населенные пункты Вольное, Пушкино и Веселое, и может затронуть несколько тысяч местных жителей. Их временно разместят в специальных пунктах.

Рядом с поселком Вольное в 20 км от Джанкоя на складе боеприпасов начался пожар после удара беспилотника ВСУ, в результате чего начали детонировать боеприпасы. Об этом сообщают местные жители. «Возле поселка Вольное, примерно в 20 км от Джанкоя, на складе произошел пожар после удара БПЛА Украины, в результате которого детонируют боеприпасы», — передает заявления жителей «Коммерсант». Там добавили, что в радиусе пяти километров от места ЧП была объявлена эвакуация, которая затронула населенные пункты Вольное, Пушкино и Веселое, и может затронуть несколько тысяч местных жителей. Их временно разместят в специальных пунктах.