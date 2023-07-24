На складе в Крыму после попадания беспилотника начали детонировать боеприпасы

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Беспилотник нанес удар по складу боеприпасов в поселке Вольное Фото:
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Рядом с поселком Вольное в 20 км от Джанкоя на складе боеприпасов начался пожар после удара беспилотника ВСУ, в результате чего начали детонировать боеприпасы. Об этом сообщают местные жители.

«Возле поселка Вольное, примерно в 20 км от Джанкоя, на складе произошел пожар после удара БПЛА Украины, в результате которого детонируют боеприпасы», — передает заявления жителей «Коммерсант». Там добавили, что в радиусе пяти километров от места ЧП была объявлена эвакуация, которая затронула населенные пункты Вольное, Пушкино и Веселое, и может затронуть несколько тысяч местных жителей. Их временно разместят в специальных пунктах.

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Рядом с поселком Вольное в 20 км от Джанкоя на складе боеприпасов начался пожар после удара беспилотника ВСУ, в результате чего начали детонировать боеприпасы. Об этом сообщают местные жители. «Возле поселка Вольное, примерно в 20 км от Джанкоя, на складе произошел пожар после удара БПЛА Украины, в результате которого детонируют боеприпасы», — передает заявления жителей «Коммерсант». Там добавили, что в радиусе пяти километров от места ЧП была объявлена эвакуация, которая затронула населенные пункты Вольное, Пушкино и Веселое, и может затронуть несколько тысяч местных жителей. Их временно разместят в специальных пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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