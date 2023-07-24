В Крыму сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника», — написал Аксенов в telegram-канале. Он добавил, что попадание совершено в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также обломками был поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов отметил, что на местах произошедих событий работают спецслужбы.
В Крыму сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника», — написал Аксенов в telegram-канале. Он добавил, что попадание совершено в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также обломками был поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов отметил, что на местах произошедих событий работают спецслужбы.