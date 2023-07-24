В Крыму сбили 11 украинских беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, сообщил Сергей Аксенов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника», — написал Аксенов в telegram-канале. Он добавил, что попадание совершено в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также обломками был поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов отметил, что на местах произошедих событий работают спецслужбы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника», — написал Аксенов в telegram-канале. Он добавил, что попадание совершено в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также обломками был поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов отметил, что на местах произошедих событий работают спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...