В Крыму сбили 11 украинских беспилотников

24 июля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, сообщил Сергей Аксенов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника», — написал Аксенов в telegram-канале. Он добавил, что попадание совершено в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также обломками был поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов отметил, что на местах произошедих событий работают спецслужбы.

В Крыму сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника», — написал Аксенов в telegram-канале. Он добавил, что попадание совершено в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также обломками был поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов отметил, что на местах произошедих событий работают спецслужбы.