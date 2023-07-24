В сеть попали кадры отражения утренней атаки ВСУ в Крыму. В ходе нападения было сбито 11 украинских беспилотников.
Видео опубликовал telegram-канал Mash. В ходе съемки был запечатлен столб дыма, который появился в ходе отражения атаки БПЛА Украины.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что было сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны (ПВО) и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Крымом. Он также отметил, что один из БПЛА попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а обломки других повредили частный дом в Кировском районе. Глава региона также сообщил о временном прекращении движения на железнодорожной и автомобильной трассах между Джанкоем и Симферополем в Джанкойском районе в целях обеспечения безопасности.
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