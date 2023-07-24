Появились кадры атаки беспилотников ВСУ в Крыму. Видео

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
В Крыму нейтрализовали 11 украинских беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В сеть попали кадры отражения утренней атаки ВСУ в Крыму. В ходе нападения было сбито 11 украинских беспилотников.

Видео опубликовал telegram-канал Mash. В ходе съемки был запечатлен столб дыма, который появился в ходе отражения атаки БПЛА Украины.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что было сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны (ПВО) и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Крымом. Он также отметил, что один из БПЛА попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а обломки других повредили частный дом в Кировском районе. Глава региона также сообщил о временном прекращении движения на железнодорожной и автомобильной трассах между Джанкоем и Симферополем в Джанкойском районе в целях обеспечения безопасности.

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В сеть попали кадры отражения утренней атаки ВСУ в Крыму. В ходе нападения было сбито 11 украинских беспилотников. Видео опубликовал telegram-канал Mash. В ходе съемки был запечатлен столб дыма, который появился в ходе отражения атаки БПЛА Украины. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что было сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны (ПВО) и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Крымом. Он также отметил, что один из БПЛА попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а обломки других повредили частный дом в Кировском районе. Глава региона также сообщил о временном прекращении движения на железнодорожной и автомобильной трассах между Джанкоем и Симферополем в Джанкойском районе в целях обеспечения безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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