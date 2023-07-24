В Перми подготовили перформанс о новом здании оперного театра, которое так и не построили

25 июля 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Историческая сцена театра является самой маленькой в России Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Музей современного искусства PERMM анонсировал перформанс «Вальс колонн» на площади перед Пермским театром оперы и балета. Авторы посвятили его новой сцене театра, которую власти обещают построить уже много лет. Однако меньше, чем через час анонс акции пропал. «Авторы исследовали мир современного танца и придумывали, как в Перми будущего будет выглядеть новая театральная сцена. Сегодня вечером мы представим фантастические колонны в формате перформанса, в котором соединятся созданные объекты, музыка, танец и голосовые импровизации», — сообщил музей PERMM на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Но вскоре пост пропал. Перформанс «Вальс колонн» должен стать итогом арт-резиденции «Придумай Пермь», которую организовал музей к 300-летию города. Выяснить причины исчезновения анонса, а также будет ли показано представление, URA.RU не удалось. Куратор проекта Анастасия Шипицина попросила обратиться в пресс-службу музея, где пока не ответили на запрос агентства. О строительстве нового здания Пермского театра оперы и балета разговоры идут «более четверти века», отмечается на его сайте. Громко власти об этом заявили при губернаторе Олеге Чиркунове в 2010 году, когда провели международный архитектурный конкурс. Его выиграл проект компании David Chipperfield Architects. Строительство планировали завершить к 2014 году, но так и не начали. В 2015 году при Викторе Басаргине от проекта отказались, что стало одной из причин конфликта властей с худруком театра Теодором Курентзисом. Новый глава Прикамья Максим Решетников решил в 2017 году все-таки вернуться к проекту Дэвида Чипперфильда и заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. В январе 2020 года был представлен дизайн-концепт бюро wHY из Нью-Йорка и архитектора Андрейа Стойич. Для новой сцены выбрали площадку в Разгуляе, построить ее хотели к 300-летию Перми, но сроки перенесли. Нынешний губернатор Дмитрий Махонин в июне 2023 года обещал, что проектная документация новой сцены будет скоро готова. Стройку власти хотят закончить в 2026 году, хотя не знают где взять на нее деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Музей современного искусства PERMM анонсировал перформанс «Вальс колонн» на площади перед Пермским театром оперы и балета. Авторы посвятили его новой сцене театра, которую власти обещают построить уже много лет. Однако меньше, чем через час анонс акции пропал. «Авторы исследовали мир современного танца и придумывали, как в Перми будущего будет выглядеть новая театральная сцена. Сегодня вечером мы представим фантастические колонны в формате перформанса, в котором соединятся созданные объекты, музыка, танец и голосовые импровизации», — сообщил музей PERMM на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Но вскоре пост пропал. Перформанс «Вальс колонн» должен стать итогом арт-резиденции «Придумай Пермь», которую организовал музей к 300-летию города. Выяснить причины исчезновения анонса, а также будет ли показано представление, URA.RU не удалось. Куратор проекта Анастасия Шипицина попросила обратиться в пресс-службу музея, где пока не ответили на запрос агентства. О строительстве нового здания Пермского театра оперы и балета разговоры идут «более четверти века», отмечается на его сайте. Громко власти об этом заявили при губернаторе Олеге Чиркунове в 2010 году, когда провели международный архитектурный конкурс. Его выиграл проект компании David Chipperfield Architects. Строительство планировали завершить к 2014 году, но так и не начали. В 2015 году при Викторе Басаргине от проекта отказались, что стало одной из причин конфликта властей с худруком театра Теодором Курентзисом. Новый глава Прикамья Максим Решетников решил в 2017 году все-таки вернуться к проекту Дэвида Чипперфильда и заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. В январе 2020 года был представлен дизайн-концепт бюро wHY из Нью-Йорка и архитектора Андрейа Стойич. Для новой сцены выбрали площадку в Разгуляе, построить ее хотели к 300-летию Перми, но сроки перенесли. Нынешний губернатор Дмитрий Махонин в июне 2023 года обещал, что проектная документация новой сцены будет скоро готова. Стройку власти хотят закончить в 2026 году, хотя не знают где взять на нее деньги.