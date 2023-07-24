В Перми подготовили перформанс о новом здании оперного театра, которое так и не построили

Музей современного искусства PERMM анонсировал перформанс «Вальс колонн» на площади перед Пермским театром оперы и балета. Авторы посвятили его новой сцене театра, которую власти обещают построить уже много лет. Однако меньше, чем через час анонс акции пропал.
«Авторы исследовали мир современного танца и придумывали, как в Перми будущего будет выглядеть новая театральная сцена. Сегодня вечером мы представим фантастические колонны в формате перформанса, в котором соединятся созданные объекты, музыка, танец и голосовые импровизации», — сообщил музей PERMM на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Но вскоре пост пропал.
Перформанс «Вальс колонн» должен стать итогом арт-резиденции «Придумай Пермь», которую организовал музей к 300-летию города. Выяснить причины исчезновения анонса, а также будет ли показано представление, URA.RU не удалось. Куратор проекта Анастасия Шипицина попросила обратиться в пресс-службу музея, где пока не ответили на запрос агентства.
О строительстве нового здания Пермского театра оперы и балета разговоры идут «более четверти века», отмечается на его сайте. Громко власти об этом заявили при губернаторе Олеге Чиркунове в 2010 году, когда провели международный архитектурный конкурс. Его выиграл проект компании David Chipperfield Architects. Строительство планировали завершить к 2014 году, но так и не начали. В 2015 году при Викторе Басаргине от проекта отказались, что стало одной из причин конфликта властей с худруком театра Теодором Курентзисом. Новый глава Прикамья Максим Решетников решил в 2017 году все-таки вернуться к проекту Дэвида Чипперфильда и заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. В январе 2020 года был представлен дизайн-концепт бюро wHY из Нью-Йорка и архитектора Андрейа Стойич. Для новой сцены выбрали площадку в Разгуляе, построить ее хотели к 300-летию Перми, но сроки перенесли. Нынешний губернатор Дмитрий Махонин в июне 2023 года обещал, что проектная документация новой сцены будет скоро готова. Стройку власти хотят закончить в 2026 году, хотя не знают где взять на нее деньги.
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