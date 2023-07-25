25 июля 2023

Telangana Today: ВСУ имеют две серьезные бреши в конфликте с РФ

Telangana Today: ВСУ сталкиваются с нехваткой артиллерии и людей
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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
ВСУ не имеют достаточного количества вооружения и людей для сдерживания ВС РФ, пишет Telangana Today Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе конфликта с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с двумя брешами — нехваткой артиллерийских боеприпасов и военнослужащих. Об пишут индийские журналисты, отмечая, что ВС РФ не имеют таких недостатков.

«Для закрытия этих брешей Украине требуется значительное наращивание производства в первую очередь артиллерийских снарядов и снаряжения. <…> Отсутствие боеприпасов означает, что страна не может успешно защитить себя.<…> Россия сохраняет значительное демографическое преимущество над Киевом по количеству солдат», — пишут авторы Telangana Today. Журналисты отмечают, что ВС РФ по количеству вооружения превосходят ВСУ более чем в десять раз.

Как уточняется в материале, превосходство российской стороны будет сохраняться еще многие месяцы. Ответственность за закрытие брешей у ВСУ лежит на странах Запада, подчеркивают авторы.

Киев 4 июня начал контрнаступление. За это время украинские силы несколько раз меняли свою тактику. Теперь они перешли к малочисленным обстрелам ВС РФ в Запорожской области.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина провалила наступление. Киев испытывает серьезную нехватку боеприпасов и в настоящий момент использует запрещенные кассетные бомбы, поставленные США. В боях с Россией Украина сталкивается с большими потерями, пишет RT. Это связано с недостаточной подготовкой ВСУ, передает Life.

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В ходе конфликта с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с двумя брешами — нехваткой артиллерийских боеприпасов и военнослужащих. Об пишут индийские журналисты, отмечая, что ВС РФ не имеют таких недостатков. «Для закрытия этих брешей Украине требуется значительное наращивание производства в первую очередь артиллерийских снарядов и снаряжения. <…> Отсутствие боеприпасов означает, что страна не может успешно защитить себя.<…> Россия сохраняет значительное демографическое преимущество над Киевом по количеству солдат», — пишут авторы Telangana Today. Журналисты отмечают, что ВС РФ по количеству вооружения превосходят ВСУ более чем в десять раз. Как уточняется в материале, превосходство российской стороны будет сохраняться еще многие месяцы. Ответственность за закрытие брешей у ВСУ лежит на странах Запада, подчеркивают авторы. Киев 4 июня начал контрнаступление. За это время украинские силы несколько раз меняли свою тактику. Теперь они перешли к малочисленным обстрелам ВС РФ в Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина провалила наступление. Киев испытывает серьезную нехватку боеприпасов и в настоящий момент использует запрещенные кассетные бомбы, поставленные США. В боях с Россией Украина сталкивается с большими потерями, пишет RT. Это связано с недостаточной подготовкой ВСУ, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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