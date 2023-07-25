Telangana Today: ВСУ имеют две серьезные бреши в конфликте с РФ

Telangana Today: ВСУ сталкиваются с нехваткой артиллерии и людей

26 июля 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

ВСУ не имеют достаточного количества вооружения и людей для сдерживания ВС РФ, пишет Telangana Today Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе конфликта с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с двумя брешами — нехваткой артиллерийских боеприпасов и военнослужащих. Об пишут индийские журналисты, отмечая, что ВС РФ не имеют таких недостатков. «Для закрытия этих брешей Украине требуется значительное наращивание производства в первую очередь артиллерийских снарядов и снаряжения. <…> Отсутствие боеприпасов означает, что страна не может успешно защитить себя.<…> Россия сохраняет значительное демографическое преимущество над Киевом по количеству солдат», — пишут авторы Telangana Today. Журналисты отмечают, что ВС РФ по количеству вооружения превосходят ВСУ более чем в десять раз. Как уточняется в материале, превосходство российской стороны будет сохраняться еще многие месяцы. Ответственность за закрытие брешей у ВСУ лежит на странах Запада, подчеркивают авторы. Киев 4 июня начал контрнаступление. За это время украинские силы несколько раз меняли свою тактику. Теперь они перешли к малочисленным обстрелам ВС РФ в Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина провалила наступление. Киев испытывает серьезную нехватку боеприпасов и в настоящий момент использует запрещенные кассетные бомбы, поставленные США. В боях с Россией Украина сталкивается с большими потерями, пишет RT. Это связано с недостаточной подготовкой ВСУ, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе конфликта с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с двумя брешами — нехваткой артиллерийских боеприпасов и военнослужащих. Об пишут индийские журналисты, отмечая, что ВС РФ не имеют таких недостатков. «Для закрытия этих брешей Украине требуется значительное наращивание производства в первую очередь артиллерийских снарядов и снаряжения. <…> Отсутствие боеприпасов означает, что страна не может успешно защитить себя.<…> Россия сохраняет значительное демографическое преимущество над Киевом по количеству солдат», — пишут авторы Telangana Today. Журналисты отмечают, что ВС РФ по количеству вооружения превосходят ВСУ более чем в десять раз. Как уточняется в материале, превосходство российской стороны будет сохраняться еще многие месяцы. Ответственность за закрытие брешей у ВСУ лежит на странах Запада, подчеркивают авторы. Киев 4 июня начал контрнаступление. За это время украинские силы несколько раз меняли свою тактику. Теперь они перешли к малочисленным обстрелам ВС РФ в Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина провалила наступление. Киев испытывает серьезную нехватку боеприпасов и в настоящий момент использует запрещенные кассетные бомбы, поставленные США. В боях с Россией Украина сталкивается с большими потерями, пишет RT. Это связано с недостаточной подготовкой ВСУ, передает Life.