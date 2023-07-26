Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 26 июля обстреливали территорию ЛНР кассетными боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Украинские боевики вели огонь по нашей территории, применяя, в том числе запрещенные [кассетные] боеприпасы», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Он не привел информацию о жертвах или пострадавших.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые ударили кассетными снарядами по ЛНР. Под обстрел попал населенный пункт Золотаревка, сообщали силовики. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби говорил, что Украина применяла кассетные снаряды всю неделю после их получения, передает «Национальная служба новостей».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 26 июля обстреливали территорию ЛНР кассетными боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Украинские боевики вели огонь по нашей территории, применяя, в том числе запрещенные [кассетные] боеприпасы», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Он не привел информацию о жертвах или пострадавших. Ранее сообщалось, что ВСУ впервые ударили кассетными снарядами по ЛНР. Под обстрел попал населенный пункт Золотаревка, сообщали силовики. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби говорил, что Украина применяла кассетные снаряды всю неделю после их получения, передает «Национальная служба новостей».