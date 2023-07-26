ВСУ всю ночь били по ЛНР кассетными боеприпасами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, кассетный
ВСУ наносили удары по ЛНР кассетными бомбами, сообщил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 26 июля обстреливали территорию ЛНР кассетными боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики вели огонь по нашей территории, применяя, в том числе запрещенные [кассетные] боеприпасы», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Он не привел информацию о жертвах или пострадавших.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые ударили кассетными снарядами по ЛНР. Под обстрел попал населенный пункт Золотаревка, сообщали силовики. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби говорил, что Украина применяла кассетные снаряды всю неделю после их получения, передает «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 26 июля обстреливали территорию ЛНР кассетными боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Украинские боевики вели огонь по нашей территории, применяя, в том числе запрещенные [кассетные] боеприпасы», — пишет Марочко в своем telegram-канале. Он не привел информацию о жертвах или пострадавших. Ранее сообщалось, что ВСУ впервые ударили кассетными снарядами по ЛНР. Под обстрел попал населенный пункт Золотаревка, сообщали силовики. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби говорил, что Украина применяла кассетные снаряды всю неделю после их получения, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...