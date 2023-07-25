Пермяк за 25 млн рублей продает мини-отель с тремя разными саунами. Фото

26 июля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Комплекс оборудован финской, турецкой и русской банями Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Перми выставил на продажу мини-отель, который одновременно является банным комплексом с тремя разными саунами. Площадь всех помещений составляет более 700 квадратных метров, цена объекта недвижимости — 25 млн рублей. «Продается отдельно стоящее здание — банный комплекс и мини-отель. Готовый, приносящий прибыль бизнес. Помещения кабинетного и спального типа, сауна трех видов — финская, турецкая и русская двухэтажная баня с бильярдом. В каждой сауне есть бассейн с подогревом до 30 градусов, банкетная, кухня, комната отдыха и санузел. Цена — 25 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что объект оборудован всеми необходимыми коммуникациями, преимуществом являются низкие коммунальные платежи. Рядом с комплексом расположены торговые центры, магазины и жилые дома. По словам автора объявления, срок окупаемости бизнеса составит около шести лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается банный гриль-дом из морских контейнеров. Собственник готов расстаться с имуществом за шесть миллионов рублей. В каждой сауне есть отдельный бассейн Фото: сайт «Авито» Каждый клиент может выбрать баню по своему вкусу Фото: сайт «Авито» На втором этаже комплекса можно поиграть в бильярд Фото: сайт «Авито»

Житель Перми выставил на продажу мини-отель, который одновременно является банным комплексом с тремя разными саунами. Площадь всех помещений составляет более 700 квадратных метров, цена объекта недвижимости — 25 млн рублей. «Продается отдельно стоящее здание — банный комплекс и мини-отель. Готовый, приносящий прибыль бизнес. Помещения кабинетного и спального типа, сауна трех видов — финская, турецкая и русская двухэтажная баня с бильярдом. В каждой сауне есть бассейн с подогревом до 30 градусов, банкетная, кухня, комната отдыха и санузел. Цена — 25 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что объект оборудован всеми необходимыми коммуникациями, преимуществом являются низкие коммунальные платежи. Рядом с комплексом расположены торговые центры, магазины и жилые дома. По словам автора объявления, срок окупаемости бизнеса составит около шести лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается банный гриль-дом из морских контейнеров. Собственник готов расстаться с имуществом за шесть миллионов рублей.