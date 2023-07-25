25 июля 2023

Пермяк за 25 млн рублей продает мини-отель с тремя разными саунами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
Комплекс оборудован финской, турецкой и русской банями Фото:

Житель Перми выставил на продажу мини-отель, который одновременно является банным комплексом с тремя разными саунами. Площадь всех помещений составляет более 700 квадратных метров, цена объекта недвижимости — 25 млн рублей.

«Продается отдельно стоящее здание — банный комплекс и мини-отель. Готовый, приносящий прибыль бизнес. Помещения кабинетного и спального типа, сауна трех видов — финская, турецкая и русская двухэтажная баня с бильярдом. В каждой сауне есть бассейн с подогревом до 30 градусов, банкетная, кухня, комната отдыха и санузел. Цена — 25 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что объект оборудован всеми необходимыми коммуникациями, преимуществом являются низкие коммунальные платежи. Рядом с комплексом расположены торговые центры, магазины и жилые дома. По словам автора объявления, срок окупаемости бизнеса составит около шести лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается банный гриль-дом из морских контейнеров. Собственник готов расстаться с имуществом за шесть миллионов рублей.

В каждой сауне есть отдельный бассейн
В каждой сауне есть отдельный бассейн
Фото:
Каждый клиент может выбрать баню по своему вкусу
Каждый клиент может выбрать баню по своему вкусу
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На втором этаже комплекса можно поиграть в бильярд
На втором этаже комплекса можно поиграть в бильярд
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Житель Перми выставил на продажу мини-отель, который одновременно является банным комплексом с тремя разными саунами. Площадь всех помещений составляет более 700 квадратных метров, цена объекта недвижимости — 25 млн рублей. «Продается отдельно стоящее здание — банный комплекс и мини-отель. Готовый, приносящий прибыль бизнес. Помещения кабинетного и спального типа, сауна трех видов — финская, турецкая и русская двухэтажная баня с бильярдом. В каждой сауне есть бассейн с подогревом до 30 градусов, банкетная, кухня, комната отдыха и санузел. Цена — 25 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что объект оборудован всеми необходимыми коммуникациями, преимуществом являются низкие коммунальные платежи. Рядом с комплексом расположены торговые центры, магазины и жилые дома. По словам автора объявления, срок окупаемости бизнеса составит около шести лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается банный гриль-дом из морских контейнеров. Собственник готов расстаться с имуществом за шесть миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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