24 июля 2023

В Перми продается банный гриль дом из морских контейнеров. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VIII Международный фестиваль барбекю в Екатеринбурге., гриль
Пермяк продает банный гриль дом из контейнеров (архивное фото) Фото:

В Перми выставили на продажу банный гриль дом, построенный из морских контейнеров. Собственник оценил имущество в шесть миллионов рублей.

«В продаже банный гриль дом из морских контейнеров. В доме можно жить зимой, имеется баня, туалет, гостевая, беседка гриль, свой выход в лес», — написано в объявлении на портале «Авито».

Уточняется, что в доме есть терраса и территория для постройки еще двух таких же банных комплексов. По словам продавца, комплекс имеет хорошие перспективы для прибыли от коммерческого использования. Объект находится недалеко от улицы Монастырской.

Ранее сообщалось, что в Перми выставили на продажу трехэтажный дом с расположенной на территории станцией для зарядки электрокаров. Собственник оценил имущество в 75 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».

В Перми продается банный гриль дом из морских контейнеров недалеко от улицы Монастырской
В Перми продается банный гриль дом из морских контейнеров недалеко от улицы Монастырской

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми выставили на продажу банный гриль дом, построенный из морских контейнеров. Собственник оценил имущество в шесть миллионов рублей. «В продаже банный гриль дом из морских контейнеров. В доме можно жить зимой, имеется баня, туалет, гостевая, беседка гриль, свой выход в лес», — написано в объявлении на портале «Авито». Уточняется, что в доме есть терраса и территория для постройки еще двух таких же банных комплексов. По словам продавца, комплекс имеет хорошие перспективы для прибыли от коммерческого использования. Объект находится недалеко от улицы Монастырской. Ранее сообщалось, что в Перми выставили на продажу трехэтажный дом с расположенной на территории станцией для зарядки электрокаров. Собственник оценил имущество в 75 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...