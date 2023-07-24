Пермяк продает банный гриль дом из контейнеров (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Перми выставили на продажу банный гриль дом, построенный из морских контейнеров. Собственник оценил имущество в шесть миллионов рублей.

«В продаже банный гриль дом из морских контейнеров. В доме можно жить зимой, имеется баня, туалет, гостевая, беседка гриль, свой выход в лес», — написано в объявлении на портале «Авито».

Уточняется, что в доме есть терраса и территория для постройки еще двух таких же банных комплексов. По словам продавца, комплекс имеет хорошие перспективы для прибыли от коммерческого использования. Объект находится недалеко от улицы Монастырской.

Ранее сообщалось, что в Перми выставили на продажу трехэтажный дом с расположенной на территории станцией для зарядки электрокаров. Собственник оценил имущество в 75 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».