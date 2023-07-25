25 июля 2023

Сотруднице опеки, обвиняемой по делу Далера Бобиева из Екатеринбурга, собирают деньги на адвоката

© Служба новостей «URA.RU»
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Надписи на криминальную тему на стенах и другие снимки Екатеринбурга, опека, государственная социальная служба, соцслужба, служба опеки
Коллеги сотрудницы опеки, которая проходит обвиняемой по делу Далера, собирают деньги на адвоката Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Сотрудники опеки собирают деньги на адвоката для своей коллеги, которая проходит обвиняемой по делу о гибели шестилетнего Далера Бобиева. Женщину обвиняют в халатности. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом.

«Сотрудники опеки начали собирать деньги на адвоката, чтобы защитить свою коллегу, которая проходит обвиняемой в деле о гибели Далера Бобиева. Хороший адвокат обойдется обвиняемой в сотруднице ПДН где-то в 300 тысяч рублей. Смогут ли собрать такую сумму, пока неясно», — отмечает собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в отдел опеки и попечительства управления социальной политики № 25 города Екатеринбурга, где числился шестилетний Далер Бобиев. В приемной не смогли ответить на вопрос журналиста агентства про денежный сбор. Там попросили перезвонить позже.

В Екатеринбурге 26 июня поступило сообщение том, что пропал шестилетний приемный мальчик. О пропаже Далера Бобиева заявила опекун ребенка Вероника Наумова. Сотни спасателей, волонтеров и силовиков искали ребенка три дня. Утром 29 июня в старом гараже, который принадлежал Наумовым, нашли тело Далера. Позже силовики заявили о том, что ребенок мертв уже несколько месяцев. Опекун Наумова дала признательные показания. По ее словам, мальчик погиб от несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Вся информация в громком деле шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.

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Сотрудники опеки собирают деньги на адвоката для своей коллеги, которая проходит обвиняемой по делу о гибели шестилетнего Далера Бобиева. Женщину обвиняют в халатности. Об этом журналисту URA.RU рассказал осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. «Сотрудники опеки начали собирать деньги на адвоката, чтобы защитить свою коллегу, которая проходит обвиняемой в деле о гибели Далера Бобиева. Хороший адвокат обойдется обвиняемой в сотруднице ПДН где-то в 300 тысяч рублей. Смогут ли собрать такую сумму, пока неясно», — отмечает собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в отдел опеки и попечительства управления социальной политики № 25 города Екатеринбурга, где числился шестилетний Далер Бобиев. В приемной не смогли ответить на вопрос журналиста агентства про денежный сбор. Там попросили перезвонить позже. В Екатеринбурге 26 июня поступило сообщение том, что пропал шестилетний приемный мальчик. О пропаже Далера Бобиева заявила опекун ребенка Вероника Наумова. Сотни спасателей, волонтеров и силовиков искали ребенка три дня. Утром 29 июня в старом гараже, который принадлежал Наумовым, нашли тело Далера. Позже силовики заявили о том, что ребенок мертв уже несколько месяцев. Опекун Наумова дала признательные показания. По ее словам, мальчик погиб от несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Вся информация в громком деле шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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