Полиция оцепила территорию возле детского сада в Краснотурьинске. Скрин

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Эвакуация детей из детского сада. Курган, эвакуация, машина полиции, полиция
Территорию оцепили из-за подозрительного чемодана (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) 26 июля полицейские оцепили территорию между домом №19 по улице Попова и детским садом, который расположен рядом. Причиной этого стал подозрительный чемодан на углу детсада, сообщили в соцсетях.

«Силовики оцепили территорию между детсадом и домом №19 по Попова. Причиной этого стал подозрительный чемодан на углу детского учреждения», — пишет telegram-канал «Заря Урала».

Согласно сервиса «Яндекс.Карты», в здании на улице Попова, 8 находится поликлиника. А рядом расположена психиатрическая больница №10.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Краснотурьинский». Ответ на момент публикации новости не поступил.

Фото:

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В Краснотурьинске (Свердловская область) 26 июля полицейские оцепили территорию между домом №19 по улице Попова и детским садом, который расположен рядом. Причиной этого стал подозрительный чемодан на углу детсада, сообщили в соцсетях. «Силовики оцепили территорию между детсадом и домом №19 по Попова. Причиной этого стал подозрительный чемодан на углу детского учреждения», — пишет telegram-канал «Заря Урала». Согласно сервиса «Яндекс.Карты», в здании на улице Попова, 8 находится поликлиника. А рядом расположена психиатрическая больница №10. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Краснотурьинский». Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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