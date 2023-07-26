Территорию оцепили из-за подозрительного чемодана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) 26 июля полицейские оцепили территорию между домом №19 по улице Попова и детским садом, который расположен рядом. Причиной этого стал подозрительный чемодан на углу детсада, сообщили в соцсетях.

«Силовики оцепили территорию между детсадом и домом №19 по Попова. Причиной этого стал подозрительный чемодан на углу детского учреждения», — пишет telegram-канал «Заря Урала».

Согласно сервиса «Яндекс.Карты», в здании на улице Попова, 8 находится поликлиника. А рядом расположена психиатрическая больница №10.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Краснотурьинский». Ответ на момент публикации новости не поступил.