Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами при одном условии

Депутат Беленюк: Украинские атлеты смогут соревноваться с россиянами, выступающими под нейтральным флагом

27 июля 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами при условии участия под нейтральным флагом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Но при одном условии — россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк. «Был обнародован приказ министерства молодежи и спорта, согласно которому разрешается участие наших спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов», — сообщил депутат Беленюк в своем telegram-канале. Он уточнил, отмена запрета позволит спортсменам с Украины принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В первой версии приказа, которая появилась в апреле, командам Украины запрещалось принимать участие в соревнованиях со спортсменами из России или Белоруссии. Ограничения касались всех команд по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. 19 июня текст приказа изменили в первый раз заменив «запретить» на «не командировать официальные делегации….». Ранее сообщалось, что спортсменов из России и Белоруссии заставляют подписать декларацию, которая запрещает участникам чемпионатов выражать поддержку проведению спецоперации на Украине. Документ составлен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Но при одном условии — россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк. «Был обнародован приказ министерства молодежи и спорта, согласно которому разрешается участие наших спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов», — сообщил депутат Беленюк в своем telegram-канале. Он уточнил, отмена запрета позволит спортсменам с Украины принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В первой версии приказа, которая появилась в апреле, командам Украины запрещалось принимать участие в соревнованиях со спортсменами из России или Белоруссии. Ограничения касались всех команд по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. 19 июня текст приказа изменили в первый раз заменив «запретить» на «не командировать официальные делегации….». Ранее сообщалось, что спортсменов из России и Белоруссии заставляют подписать декларацию, которая запрещает участникам чемпионатов выражать поддержку проведению спецоперации на Украине. Документ составлен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе.