26 июля 2023

Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами при одном условии

Депутат Беленюк: Украинские атлеты смогут соревноваться с россиянами, выступающими под нейтральным флагом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Олимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпийские кольца, олимпиада, сборная россии, олимпийцы, олимпийская
Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами при условии участия под нейтральным флагом Фото:

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Но при одном условии — россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.

«Был обнародован приказ министерства молодежи и спорта, согласно которому разрешается участие наших спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов», — сообщил депутат Беленюк в своем telegram-канале. Он уточнил, отмена запрета позволит спортсменам с Украины принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

В первой версии приказа, которая появилась в апреле, командам Украины запрещалось принимать участие в соревнованиях со спортсменами из России или Белоруссии. Ограничения касались всех команд по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. 19 июня текст приказа изменили в первый раз заменив «запретить» на «не командировать официальные делегации….».

Ранее сообщалось, что спортсменов из России и Белоруссии заставляют подписать декларацию, которая запрещает участникам чемпионатов выражать поддержку проведению спецоперации на Украине. Документ составлен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Но при одном условии — россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк. «Был обнародован приказ министерства молодежи и спорта, согласно которому разрешается участие наших спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов», — сообщил депутат Беленюк в своем telegram-канале. Он уточнил, отмена запрета позволит спортсменам с Украины принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В первой версии приказа, которая появилась в апреле, командам Украины запрещалось принимать участие в соревнованиях со спортсменами из России или Белоруссии. Ограничения касались всех команд по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. 19 июня текст приказа изменили в первый раз заменив «запретить» на «не командировать официальные делегации….». Ранее сообщалось, что спортсменов из России и Белоруссии заставляют подписать декларацию, которая запрещает участникам чемпионатов выражать поддержку проведению спецоперации на Украине. Документ составлен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...