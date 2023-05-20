20 мая 2023

IWF потребовала от тяжелоатлетов из РФ письменного отказа от поддержки СВО

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Российских тяжелоатлетов заставляют отказаться от поддержки СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спортсменов из России и Белоруссии заставляют подписать декларацию, которая запрещает участникам чемпионатов выражать поддержку проведению спецоперации на Украине. Документ составлен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).

«Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно обязуюсь уведомить о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты заявления», — написано в пятом пункте декларации, передает РИА Новости Спорт. По данным издания, российские атлеты документ не подписали и не примут участия в июньском этапе Гран-при IWF, который пройдет на Кубе.

IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. При этом федерация будет проверять потенциальных участников первенств на предмет их позиции по отношению к спецоперации в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что окончательное решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде МОК примет не раньше лета 2023 года. В исполком комитета предложили допускать к соревнованиям только россиян, не поддерживающих спецоперацию.

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Спортсменов из России и Белоруссии заставляют подписать декларацию, которая запрещает участникам чемпионатов выражать поддержку проведению спецоперации на Украине. Документ составлен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). «Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно обязуюсь уведомить о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты заявления», — написано в пятом пункте декларации, передает РИА Новости Спорт. По данным издания, российские атлеты документ не подписали и не примут участия в июньском этапе Гран-при IWF, который пройдет на Кубе. IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. При этом федерация будет проверять потенциальных участников первенств на предмет их позиции по отношению к спецоперации в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что окончательное решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде МОК примет не раньше лета 2023 года. В исполком комитета предложили допускать к соревнованиям только россиян, не поддерживающих спецоперацию.
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