IWF потребовала от тяжелоатлетов из РФ письменного отказа от поддержки СВО

21 мая 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

Российских тяжелоатлетов заставляют отказаться от поддержки СВО Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спортсменов из России и Белоруссии заставляют подписать декларацию, которая запрещает участникам чемпионатов выражать поддержку проведению спецоперации на Украине. Документ составлен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). «Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно обязуюсь уведомить о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты заявления», — написано в пятом пункте декларации, передает РИА Новости Спорт. По данным издания, российские атлеты документ не подписали и не примут участия в июньском этапе Гран-при IWF, который пройдет на Кубе. IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. При этом федерация будет проверять потенциальных участников первенств на предмет их позиции по отношению к спецоперации в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что окончательное решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде МОК примет не раньше лета 2023 года. В исполком комитета предложили допускать к соревнованиям только россиян, не поддерживающих спецоперацию.

Спортсменов из России и Белоруссии заставляют подписать декларацию, которая запрещает участникам чемпионатов выражать поддержку проведению спецоперации на Украине. Документ составлен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). «Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно обязуюсь уведомить о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты заявления», — написано в пятом пункте декларации, передает РИА Новости Спорт. По данным издания, российские атлеты документ не подписали и не примут участия в июньском этапе Гран-при IWF, который пройдет на Кубе. IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. При этом федерация будет проверять потенциальных участников первенств на предмет их позиции по отношению к спецоперации в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что окончательное решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде МОК примет не раньше лета 2023 года. В исполком комитета предложили допускать к соревнованиям только россиян, не поддерживающих спецоперацию.