IWF потребовала от тяжелоатлетов из РФ письменного отказа от поддержки СВО

Спортсменов из России и Белоруссии заставляют подписать декларацию, которая запрещает участникам чемпионатов выражать поддержку проведению спецоперации на Украине. Документ составлен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).
«Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно обязуюсь уведомить о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты заявления», — написано в пятом пункте декларации, передает РИА Новости Спорт. По данным издания, российские атлеты документ не подписали и не примут участия в июньском этапе Гран-при IWF, который пройдет на Кубе.
IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. При этом федерация будет проверять потенциальных участников первенств на предмет их позиции по отношению к спецоперации в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что окончательное решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде МОК примет не раньше лета 2023 года. В исполком комитета предложили допускать к соревнованиям только россиян, не поддерживающих спецоперацию.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!