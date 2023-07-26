Мужу опекуна, обвиняемой в гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга, отказали в разводе

27 июля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Александру Наумову отказали в разводе из-за отсутствия полного пакета документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Екатеринбуржцу Александру Наумову — мужу Вероники, которую обвиняют в смерти шестилетнего Далера Бобиева, отказали в разводе. Причина — отсутствие свидетельств о рождении детей. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник на условиях анонимности. «Муж обвиняемой в гибели шестилетнего приемного сына Далера Бобиева подавал заявление на развод. Однако начать бракоразводный процесс не удалось, так как Александр Наумов предоставил неполный пакет документов. Наумов не принес три свидетельства о рождении их общих детей. Это и стало причиной отказа в разводе», — отметил собеседник URA.RU. По словам источника агентства, отсутствие свидетельств муж Вероники объяснил тем, что они у детей, а дети уже не в Екатеринбурге. «Свидетельства о рождении детей находятся у бабушки, которая проживает в другом городе. Наумов их отдал, когда отвозил детей в бабушке. Когда он повторно придет подавать заявление на развод, пока неясно», — заявил осведомленный источник. Редакция URA.RU обратилась в управление ЗАГС Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В Екатеринбурге 26 июня начались поиски шестилетнего мальчика Далера Бобиева. Ребенок воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Весь город искал Далера три дня. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, принадлежащем семье опекуна. По предварительным данным экспертизы, Далер пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Вероника Наумова заявила о том, что мальчик погиб в результате несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Позже стало известно, что опекун Наумова обзывала ребенка «педалькой». Вся информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцу Александру Наумову — мужу Вероники, которую обвиняют в смерти шестилетнего Далера Бобиева, отказали в разводе. Причина — отсутствие свидетельств о рождении детей. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник на условиях анонимности. «Муж обвиняемой в гибели шестилетнего приемного сына Далера Бобиева подавал заявление на развод. Однако начать бракоразводный процесс не удалось, так как Александр Наумов предоставил неполный пакет документов. Наумов не принес три свидетельства о рождении их общих детей. Это и стало причиной отказа в разводе», — отметил собеседник URA.RU. По словам источника агентства, отсутствие свидетельств муж Вероники объяснил тем, что они у детей, а дети уже не в Екатеринбурге. «Свидетельства о рождении детей находятся у бабушки, которая проживает в другом городе. Наумов их отдал, когда отвозил детей в бабушке. Когда он повторно придет подавать заявление на развод, пока неясно», — заявил осведомленный источник. Редакция URA.RU обратилась в управление ЗАГС Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В Екатеринбурге 26 июня начались поиски шестилетнего мальчика Далера Бобиева. Ребенок воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Весь город искал Далера три дня. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, принадлежащем семье опекуна. По предварительным данным экспертизы, Далер пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Вероника Наумова заявила о том, что мальчик погиб в результате несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Позже стало известно, что опекун Наумова обзывала ребенка «педалькой». Вся информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.