26 июля 2023

Крупнейший танковый завод судится из-за детского конструктора

УВЗ ведет судебную тяжбу из-за игрушки
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, голуби, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
УВЗ ведет судебную тяжбу из-за игрушки Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) отсудил у магазинов «Леонардо» около 450 тыс рублей. Причина ведения тяжбы — детский конструктор.

«Сотрудники завода, внимательно изучая ассортимент, заметили на сайте сборные конструкции танков Т-70, Т-90, БМПТ-72 от китайской фирмы MENG. Владелец авторских прав на названия — УВЗ. Кинули [магазину] претензию, игрушки тут же исчезли со страниц. Этого оказалось мало», — пишет telegram-канал «Uralmash».

В итоге юристы УВЗ подали в суд на «Леонардо» и потребовали возместить ущерб около 450 тыс рублей. Суд удовлетворил требование танкового завода.

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) отсудил у магазинов «Леонардо» около 450 тыс рублей. Причина ведения тяжбы — детский конструктор. «Сотрудники завода, внимательно изучая ассортимент, заметили на сайте сборные конструкции танков Т-70, Т-90, БМПТ-72 от китайской фирмы MENG. Владелец авторских прав на названия — УВЗ. Кинули [магазину] претензию, игрушки тут же исчезли со страниц. Этого оказалось мало», — пишет telegram-канал «Uralmash». В итоге юристы УВЗ подали в суд на «Леонардо» и потребовали возместить ущерб около 450 тыс рублей. Суд удовлетворил требование танкового завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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