Крупнейший танковый завод судится из-за детского конструктора

УВЗ ведет судебную тяжбу из-за игрушки
«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) отсудил у магазинов «Леонардо» около 450 тыс рублей. Причина ведения тяжбы — детский конструктор.
«Сотрудники завода, внимательно изучая ассортимент, заметили на сайте сборные конструкции танков Т-70, Т-90, БМПТ-72 от китайской фирмы MENG. Владелец авторских прав на названия — УВЗ. Кинули [магазину] претензию, игрушки тут же исчезли со страниц. Этого оказалось мало», — пишет telegram-канал «Uralmash».
В итоге юристы УВЗ подали в суд на «Леонардо» и потребовали возместить ущерб около 450 тыс рублей. Суд удовлетворил требование танкового завода.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.