В семейном бизнесе челябинского олигарха Аристова произошли изменения

Учредителем фирмы «Центр цифровых решений — Ариант» стал Андрей Борисов

27 июля 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

В ООО «ЦЦР-Ариант» поменяли учредителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Группа компаний «Ариант», принадлежащая семье челябинского олигарха Александра Аристова, вышла из учредителей ООО «Центр цифровых решений — Ариант», следует из данных СБИС. Компания специализируется на деятельности в сфере компьютерных технологий. Согласно СБИС, «ЦЦР-Ариант было создано в ноябре 2022 года. ООО «ГК «Ариант»» вышло из состава учредителей 20 июля. В этот же день единственным учредителем компании стал Андрей Борисов. Он также является учредителем и гендиректором ООО «Ариант-Агро» и ООО «Агрофирма Ариант», входящих в группу компаний. ООО ГК «Ариант» создано в 2020 году и объединил весь бизнес семьи Александра Аристова — виноделие, свинокомплексы и изготовление мясных продуктов. Уставный капитал ГК «Ариант» составляет 4,4 млн рублей, но стоимость бизнеса оценивается в 45,9 млрд рублей. Скрин: сайт СБИС

Группа компаний «Ариант», принадлежащая семье челябинского олигарха Александра Аристова, вышла из учредителей ООО «Центр цифровых решений — Ариант», следует из данных СБИС. Компания специализируется на деятельности в сфере компьютерных технологий. Согласно СБИС, «ЦЦР-Ариант было создано в ноябре 2022 года. ООО «ГК «Ариант»» вышло из состава учредителей 20 июля. В этот же день единственным учредителем компании стал Андрей Борисов. Он также является учредителем и гендиректором ООО «Ариант-Агро» и ООО «Агрофирма Ариант», входящих в группу компаний. ООО ГК «Ариант» создано в 2020 году и объединил весь бизнес семьи Александра Аристова — виноделие, свинокомплексы и изготовление мясных продуктов. Уставный капитал ГК «Ариант» составляет 4,4 млн рублей, но стоимость бизнеса оценивается в 45,9 млрд рублей.