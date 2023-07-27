В семейном бизнесе челябинского олигарха Аристова произошли изменения

Учредителем фирмы «Центр цифровых решений — Ариант» стал Андрей Борисов
© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, прокурор, сумка, портфель, следователь, папка с документами
В ООО «ЦЦР-Ариант» поменяли учредителя Фото:

Группа компаний «Ариант», принадлежащая семье челябинского олигарха Александра Аристова, вышла из учредителей ООО «Центр цифровых решений — Ариант», следует из данных СБИС. Компания специализируется на деятельности в сфере компьютерных технологий.

Согласно СБИС, «ЦЦР-Ариант было создано в ноябре 2022 года. ООО «ГК «Ариант»» вышло из состава учредителей 20 июля. В этот же день единственным учредителем компании стал Андрей Борисов. Он также является учредителем и гендиректором ООО «Ариант-Агро» и ООО «Агрофирма Ариант», входящих в группу компаний.

ООО ГК «Ариант» создано в 2020 году и объединил весь бизнес семьи Александра Аристова — виноделие, свинокомплексы и изготовление мясных продуктов. Уставный капитал ГК «Ариант» составляет 4,4 млн рублей, но стоимость бизнеса оценивается в 45,9 млрд рублей.

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Группа компаний «Ариант», принадлежащая семье челябинского олигарха Александра Аристова, вышла из учредителей ООО «Центр цифровых решений — Ариант», следует из данных СБИС. Компания специализируется на деятельности в сфере компьютерных технологий. Согласно СБИС, «ЦЦР-Ариант было создано в ноябре 2022 года. ООО «ГК «Ариант»» вышло из состава учредителей 20 июля. В этот же день единственным учредителем компании стал Андрей Борисов. Он также является учредителем и гендиректором ООО «Ариант-Агро» и ООО «Агрофирма Ариант», входящих в группу компаний. ООО ГК «Ариант» создано в 2020 году и объединил весь бизнес семьи Александра Аристова — виноделие, свинокомплексы и изготовление мясных продуктов. Уставный капитал ГК «Ариант» составляет 4,4 млн рублей, но стоимость бизнеса оценивается в 45,9 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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