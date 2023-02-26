Дочь челябинского олигарха вышла из главного семейного бизнеса

Елена Кретова передала акции ООО «ГК Ариант» своему супругу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дочь челябинского бизнесмена Александра Аристова Елена Кретова вышла из состава учредителей ООО «ГК Ариант». Речь идет о главном бизнесе семьи Аристовых.

«Кретова Елена Александровна вышла из состава учредителей ООО „ГК Ариант“ 10 февраля 2023 года. Ее доля в компании составляла 50%», — следует из данных сервиса СБИС.

Теперь 100% владельцем ГК стал Александр Кретов, зять Аристова. До выхода супруги из состава учредителей ему принадлежало 50% компании. Однако Кретов и ранее принимал решения о новых назначениях и фактически управлял всеми бизнес-процессами компании.

В пресс-службе ГК «Ариант» URA.RU заявили, что данная сделка осуществлена в рамках ранее запланированного изменения структуры владения акциями. Решение было принято с учетом планов по расширению производства и открытию новых направлений деятельности.

«Данные изменения не отразятся на стратегии развития компании и подходы к управлению бизнесом. Принятое решение об изменении структуры владения акциями не продиктовано причинами личного характера, оно не несет за собой никаких финансовых, либо иных рисков для предприятий, входящих в группу компаний „Ариант“», — отметили в пресс-службе группы компании.

У Елены Кретовой на сегодняшний день в собственности осталась компания ООО «Консультанты Урала». Эта фирма занимается строительством и развитием закрытых элитных клубов отдыха. Одна из таких баз вызвала возмущение жителей Миасса, после того как сотрудники Кретовой перекрыли пляж на берегу озера Тургояк ради закрытого клуба с теннисным кортом.

Группа компаний «Ариант» образовалась после раздела активов Аристова с бизнесменом Юрием Антиповым. В 1990-х годах компаньоны создали одну из самых влиятельных в регионе бизнес-империй. После раздела Аристову отошла группа предприятий пищевой индустрии, включая бренд «Ариант». Антипову достались металлургические активы, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК).