26 июля 2023

Двухлетний ребенок выпал из окна в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, светофор, проезжая часть, открытое окно
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге 27 июля двухлетняя девочка выпала из окна жилой многоэтажки. Об этом рассказали в пресс-группе городского УМВД.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа из отдела полиции №13. Удалось установить, что в момент происшествия ребенок находился дома вместе с родителями. Взрослые отвлеклись, а девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала», — прокомментировали инцидент в полиции.

Там добавили, что ребенок выжил, но получил множественные травмы, и находится в реанимации детской горбольницы №9. Также в полиции уточнили, что с начала 2023 года это уже восьмой случай падения из окон малолетних детей.

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В Екатеринбурге 27 июля двухлетняя девочка выпала из окна жилой многоэтажки. Об этом рассказали в пресс-группе городского УМВД. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа из отдела полиции №13. Удалось установить, что в момент происшествия ребенок находился дома вместе с родителями. Взрослые отвлеклись, а девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала», — прокомментировали инцидент в полиции. Там добавили, что ребенок выжил, но получил множественные травмы, и находится в реанимации детской горбольницы №9. Также в полиции уточнили, что с начала 2023 года это уже восьмой случай падения из окон малолетних детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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