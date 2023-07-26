Двухлетний ребенок выпал из окна в Екатеринбурге

27 июля 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге 27 июля двухлетняя девочка выпала из окна жилой многоэтажки. Об этом рассказали в пресс-группе городского УМВД. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа из отдела полиции №13. Удалось установить, что в момент происшествия ребенок находился дома вместе с родителями. Взрослые отвлеклись, а девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала», — прокомментировали инцидент в полиции. Там добавили, что ребенок выжил, но получил множественные травмы, и находится в реанимации детской горбольницы №9. Также в полиции уточнили, что с начала 2023 года это уже восьмой случай падения из окон малолетних детей.

В Екатеринбурге 27 июля двухлетняя девочка выпала из окна жилой многоэтажки. Об этом рассказали в пресс-группе городского УМВД. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа из отдела полиции №13. Удалось установить, что в момент происшествия ребенок находился дома вместе с родителями. Взрослые отвлеклись, а девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала», — прокомментировали инцидент в полиции. Там добавили, что ребенок выжил, но получил множественные травмы, и находится в реанимации детской горбольницы №9. Также в полиции уточнили, что с начала 2023 года это уже восьмой случай падения из окон малолетних детей.