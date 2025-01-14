Стал известен главный хедлайнер «Ночи музыки-2025»

Лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец станет одним из главных хедлайнеров фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Ради этого рокер даже пожертвовал своими гастролями, рассказал букинг-директор фестиваля Кирилл Турицын.
«Сергей Бобунец отказался от гастролей ради фестиваля, он с удовольствием споет. Также выступит ансамбль песни и танца „Донбасс“. Ведем переговоры с Niletto, пытаемся, но пока сложно. Кроме этого, хотим пригласить и Еву Власову», — поделился Турицын на пресс-конференции в ТАСС.
Ural Music Night пройдет с 27 на 28 июня. По поводу Niletto, директор фестиваля Евгений Горенбург рассказывал в интервью URA.RU, что к артисту обращались еще в 2024 году. Но выступление не состоялось бы из-за травмы певца — у него был разрыв ахилла на правой ноге.
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