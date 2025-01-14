14 января 2025

Стал известен главный хедлайнер «Ночи музыки-2025»

Сергей Бобунец станет главным хедлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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«Ночь музыки» пройдет 27 июня
«Ночь музыки» пройдет 27 июня Фото:
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Ural Music Night

Лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец станет одним из главных хедлайнеров фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Ради этого рокер даже пожертвовал своими гастролями, рассказал букинг-директор фестиваля Кирилл Турицын.

«Сергей Бобунец отказался от гастролей ради фестиваля, он с удовольствием споет. Также выступит ансамбль песни и танца „Донбасс“. Ведем переговоры с Niletto, пытаемся, но пока сложно. Кроме этого, хотим пригласить и Еву Власову», — поделился Турицын на пресс-конференции в ТАСС.

Ural Music Night пройдет с 27 на 28 июня. По поводу Niletto, директор фестиваля Евгений Горенбург рассказывал в интервью URA.RU, что к артисту обращались еще в 2024 году. Но выступление не состоялось бы из-за травмы певца — у него был разрыв ахилла на правой ноге. 

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Лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец станет одним из главных хедлайнеров фестиваля « Ночь музыки» в Екатеринбурге . Ради этого рокер даже пожертвовал своими гастролями, рассказал букинг-директор фестиваля Кирилл Турицын. « Сергей Бобунец отказался от гастролей ради фестиваля, он с удовольствием споет. Также выступит ансамбль песни и танца „Донбасс“. Ведем переговоры с Niletto, пытаемся, но пока сложно. Кроме этого, хотим пригласить и Еву Власову» , — поделился Турицын на пресс-конференции в ТАСС. Ural Music Night пройдет с 27 на 28 июня. По поводу Niletto, директор фестиваля Евгений Горенбург рассказывал в интервью URA.RU, что к артисту обращались еще в 2024 году. Но выступление не состоялось бы из-за травмы певца — у него был разрыв ахилла на правой ноге. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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