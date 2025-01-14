На свердловской трассе в ДТП с грузовиками женщина вылетела через лобовое стекло. Фото

15 января 2025 в 10:07 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали два человека (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На 27-м километре трассы Серов — Сосьва — Гари 14 января водитель грузовика выехал на встречку, протаранив большегруз. В момент столкновения из первой машины через лобовое стекло вылетела непристегнутая 24-летняя пассажирка. Ее и второго водителя госпитализировали, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции. «23-летний водитель грузовика Shacman не выбрал безопасную скорость, утратил контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Sitrak под управлением 35-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении. После столкновения последний съехал в кювет», — пояснили в ГАИ. Пострадавших 24-летнюю пассажирку и 35-летнего водителя доставили в больницу Серова. Инспекторы организовали проверку, в ходе которой выявили плохие дорожные условия. Обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков. Расследование по факту аварии продолжается. Фото: управление Госавтоинспекции Свердловской области Фото: управление Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 27-м километре трассы Серов — Сосьва — Гари 14 января водитель грузовика выехал на встречку, протаранив большегруз. В момент столкновения из первой машины через лобовое стекло вылетела непристегнутая 24-летняя пассажирка. Ее и второго водителя госпитализировали, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции. «23-летний водитель грузовика Shacman не выбрал безопасную скорость, утратил контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Sitrak под управлением 35-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении. После столкновения последний съехал в кювет», — пояснили в ГАИ. Пострадавших 24-летнюю пассажирку и 35-летнего водителя доставили в больницу Серова. Инспекторы организовали проверку, в ходе которой выявили плохие дорожные условия. Обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков. Расследование по факту аварии продолжается.