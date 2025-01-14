14 января 2025

На свердловской трассе в ДТП с грузовиками женщина вылетела через лобовое стекло. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали два человека (архивное фото) Фото:

На 27-м километре трассы Серов — Сосьва — Гари 14 января водитель грузовика выехал на встречку, протаранив большегруз. В момент столкновения из первой машины через лобовое стекло вылетела непристегнутая 24-летняя пассажирка. Ее и второго водителя госпитализировали, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции.

«23-летний водитель грузовика Shacman не выбрал безопасную скорость, утратил контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Sitrak под управлением 35-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении. После столкновения последний съехал в кювет», — пояснили в ГАИ. Пострадавших 24-летнюю пассажирку и 35-летнего водителя доставили в больницу Серова.

Инспекторы организовали проверку, в ходе которой выявили плохие дорожные условия. Обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков. Расследование по факту аварии продолжается.

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На 27-м километре трассы Серов — Сосьва — Гари 14 января водитель грузовика выехал на встречку, протаранив большегруз. В момент столкновения из первой машины через лобовое стекло вылетела непристегнутая 24-летняя пассажирка. Ее и второго водителя госпитализировали, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции. «23-летний водитель грузовика Shacman не выбрал безопасную скорость, утратил контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Sitrak под управлением 35-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении. После столкновения последний съехал в кювет», — пояснили в ГАИ. Пострадавших 24-летнюю пассажирку и 35-летнего водителя доставили в больницу Серова. Инспекторы организовали проверку, в ходе которой выявили плохие дорожные условия. Обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков. Расследование по факту аварии продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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