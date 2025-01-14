На 27-м километре трассы Серов — Сосьва — Гари 14 января водитель грузовика выехал на встречку, протаранив большегруз. В момент столкновения из первой машины через лобовое стекло вылетела непристегнутая 24-летняя пассажирка. Ее и второго водителя госпитализировали, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции.
«23-летний водитель грузовика Shacman не выбрал безопасную скорость, утратил контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Sitrak под управлением 35-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении. После столкновения последний съехал в кювет», — пояснили в ГАИ. Пострадавших 24-летнюю пассажирку и 35-летнего водителя доставили в больницу Серова.
Инспекторы организовали проверку, в ходе которой выявили плохие дорожные условия. Обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков. Расследование по факту аварии продолжается.
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