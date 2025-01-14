Глава «Уральского родкомитета» списал на видеоигры детскую жестокость

Детская жестокость напрямую связана с иностранными видеоиграми, которые пропагандируют причинение боли окружающим. Об этом заявил президент фонда «Уральский родительский комитет» Евгений Жабреев.
«Детская жестокость приобретает все более массовый и групповой характер. Это все идет от пропаганды. Та пропаганда, которая лилась в свет через сети, интернет, фильмы, игры. У школьников перестали быть видны пороги. Жестокие игры, в которые они играли, могли это проявлять в общественном месте, создавая уже боль и проблемы окружающим людям», — поделился Жабреев в эфире ОТВ.
По его словам, необходимо ограничивать распространение новостей и постов в соцсетях о случаях подростковой агрессии. Он считает, что российские дети копируют ситуации с проносом и использованием запрещенных предметов в школах на Западе.
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