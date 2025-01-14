14 января 2025

Глава «Уральского родкомитета» списал на видеоигры детскую жестокость

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Жабреев думает, что помимо игр насилие пропагандируют фильмы и интернет
Евгений Жабреев думает, что помимо игр насилие пропагандируют фильмы и интернет Фото:

Детская жестокость напрямую связана с иностранными видеоиграми, которые пропагандируют причинение боли окружающим. Об этом заявил президент фонда «Уральский родительский комитет» Евгений Жабреев.

«Детская жестокость приобретает все более массовый и групповой характер. Это все идет от пропаганды. Та пропаганда, которая лилась в свет через сети, интернет, фильмы, игры. У школьников перестали быть видны пороги. Жестокие игры, в которые они играли, могли это проявлять в общественном месте, создавая уже боль и проблемы окружающим людям», — поделился Жабреев в эфире ОТВ.

По его словам, необходимо ограничивать распространение новостей и постов в соцсетях о случаях подростковой агрессии. Он считает, что российские дети копируют ситуации с проносом и использованием запрещенных предметов в школах на Западе.

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Детская жестокость напрямую связана с иностранными видеоиграми, которые пропагандируют причинение боли окружающим. Об этом заявил президент фонда «Уральский родительский комитет» Евгений Жабреев. «Детская жестокость приобретает все более массовый и групповой характер. Это все идет от пропаганды. Та пропаганда, которая лилась в свет через сети, интернет, фильмы, игры. У школьников перестали быть видны пороги. Жестокие игры, в которые они играли, могли это проявлять в общественном месте, создавая уже боль и проблемы окружающим людям», — поделился Жабреев в эфире ОТВ. По его словам, необходимо ограничивать распространение новостей и постов в соцсетях о случаях подростковой агрессии. Он считает, что российские дети копируют ситуации с проносом и использованием запрещенных предметов в школах на Западе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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