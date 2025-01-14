На Крещение свердловчан зовут окунаться в бассейне

Жителей Богдановича (Свердловская область) зовут нестандартно провести крещенские купания. Помимо основных прорубей — их в этом году две, свердловчане смогут окунуться в освященный бассейн, рассказал глава городского округа Олег Нейфельд.
«Тех, кто по обстоятельствам не сможет искупаться в проруби, ждет ночь в бассейне! Как говорит Предание, все водное естество освящается, поэтому с 22:00 18 января по 03:00 19 января в „Олимпе“ будут работать дорожки для плавания. Правила посещения бассейна не отменяются», — написал Нейфельд.
Также купание организуют на Кунарском пруду и ключе «Паршинский». Из-за тонкого льда количество мест сократили с пяти (в 2023 году) до двух.
При этом в некоторых городах купелей не будет вообще. Например, в Заречном и Краснотурьинске, в остальных населенных пунктах области вопрос пока остается открытым. Точное количество прорубей региональное МЧС назовет ближе к празднику, после того как проверит толщину льда.
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