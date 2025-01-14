14 января 2025

На Крещение свердловчан зовут окунаться в бассейне

Жителей Богдановича пригласили на крещенские купания в бассейн
© Служба новостей «URA.RU»
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В Крещение бассейн изменит режим работы
В Крещение бассейн изменит режим работы Фото:

Жителей Богдановича (Свердловская область) зовут нестандартно провести крещенские купания. Помимо основных прорубей — их в этом году две, свердловчане смогут окунуться в освященный бассейн, рассказал глава городского округа Олег Нейфельд.

«Тех, кто по обстоятельствам не сможет искупаться в проруби, ждет ночь в бассейне! Как говорит Предание, все водное естество освящается, поэтому с 22:00 18 января по 03:00 19 января в „Олимпе“ будут работать дорожки для плавания. Правила посещения бассейна не отменяются», — написал Нейфельд.

Также купание организуют на Кунарском пруду и ключе «Паршинский». Из-за тонкого льда количество мест сократили с пяти (в 2023 году) до двух.

При этом в некоторых городах купелей не будет вообще. Например, в Заречном и Краснотурьинске, в остальных населенных пунктах области вопрос пока остается открытым. Точное количество прорубей региональное МЧС назовет ближе к празднику, после того как проверит толщину льда.

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Жителей Богдановича (Свердловская область) зовут нестандартно провести крещенские купания. Помимо основных прорубей — их в этом году две, свердловчане смогут окунуться в освященный бассейн, рассказал глава городского округа Олег Нейфельд. «Тех, кто по обстоятельствам не сможет искупаться в проруби, ждет ночь в бассейне! Как говорит Предание, все водное естество освящается, поэтому с 22:00 18 января по 03:00 19 января в „Олимпе“ будут работать дорожки для плавания. Правила посещения бассейна не отменяются», — написал Нейфельд. Также купание организуют на Кунарском пруду и ключе «Паршинский». Из-за тонкого льда количество мест сократили с пяти (в 2023 году) до двух. При этом в некоторых городах купелей не будет вообще. Например, в Заречном и Краснотурьинске, в остальных населенных пунктах области вопрос пока остается открытым. Точное количество прорубей региональное МЧС назовет ближе к празднику , после того как проверит толщину льда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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