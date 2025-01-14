Наказали хулиганов, трижды напавших на семью в Екатеринбурге. Фото, видео

15 января 2025 в 12:01 Размер текста - 17 +

Осенью 2023-го на мужчину с коляской напали незнакомцы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию Самира Мамедова и Махира Шабанова, которые осенью 2023 года трижды за сутки набросились на Василия Борисова и его детей. Одна из стычек была массовой. Подробнее — в материале URA.RU. «Признать Шабанова виновным в хулиганстве и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в исправительной колонии общего режима. Мамедова приговорить к одному году и трем месяцам в исправительной колонии, признав виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством…)», — говорится в приговоре, который есть в распоряжении URA.RU. Кроме того, они обязаны выплатить Борисову 70 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Новость по теме В Екатеринбурге парни набросились на прохожего с коляской. Видео Конфликт произошел 17 сентября у жилого комплекса «Ривер Парк». Борисов, гуляя с коляской и маленьким сыном, сделал Шабанову, Мамедову и их другу — Вугару Пирхиреву — замечание за брошенный на улице окурок. Им это не понравилось — начался конфликт. Один из осужденных при детях стал избивать Василия. Затем Шабанов пошел мириться с пострадавшим, сказав, что они его якобы не так поняли. Однако после произошло еще две драки. В последний раз хулиганы уже пришли вшестером. Они окружили Борисова и набросились. Тогда приехали полицейские. Позже Шабанова поместили в СИЗО, а Мамедову избрали подписку о невыезде. Пирхирев успел скрыться в Азербайджане, сейчас он объявлен в розыск. На протяжении следствия и судебного разбирательства активную помощь Борисову оказывали представители «Русской общины». Они приходили в суды, чтобы поддержать его. Адвокаты Мамедова и Шабанова подали апелляцию на приговор. Общественники на первом судебном заседании по делу Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию Самира Мамедова и Махира Шабанова, которые осенью 2023 года трижды за сутки набросились на Василия Борисова и его детей. Одна из стычек была массовой. Подробнее — в материале URA.RU. «Признать Шабанова виновным в хулиганстве и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в исправительной колонии общего режима. Мамедова приговорить к одному году и трем месяцам в исправительной колонии, признав виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством…)», — говорится в приговоре, который есть в распоряжении URA.RU. Кроме того, они обязаны выплатить Борисову 70 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Конфликт произошел 17 сентября у жилого комплекса «Ривер Парк». Борисов, гуляя с коляской и маленьким сыном, сделал Шабанову, Мамедову и их другу — Вугару Пирхиреву — замечание за брошенный на улице окурок. Им это не понравилось — начался конфликт. Один из осужденных при детях стал избивать Василия. Затем Шабанов пошел мириться с пострадавшим, сказав, что они его якобы не так поняли. Однако после произошло еще две драки. В последний раз хулиганы уже пришли вшестером. Они окружили Борисова и набросились. Тогда приехали полицейские. Позже Шабанова поместили в СИЗО, а Мамедову избрали подписку о невыезде. Пирхирев успел скрыться в Азербайджане, сейчас он объявлен в розыск. На протяжении следствия и судебного разбирательства активную помощь Борисову оказывали представители «Русской общины». Они приходили в суды, чтобы поддержать его. Адвокаты Мамедова и Шабанова подали апелляцию на приговор.