14 января 2025

Помилованный Путиным боец СВО похитил екатеринбуржца

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Один из подельников задержан. Второй, предположительно, сейчас на фронте Фото:

Боец, помилованный указом президента Владимира Путина за участие в СВО, и его товарищ похитили жителя Екатеринбурга и вымогали у него деньги. Возбуждены сразу три уголовных дела, сообщил URA.RU источник.

«Еще в июле прошлого года двое товарищей затолкали незнакомого им мужчину в машину на улице Луначарского. Им оказался сотрудник Горного университета, не педагог. Они возили его по городу, избивали, отняли сотовый и требовали перевести им деньги. Также требовали отдать все ценные вещи, какие имелись в доме жертвы», — рассказал собеседник агентства.

Похищенному удалось спастись, а похитителей вычислили. Оба — жители Екатеринбурга, ранее не раз судимые. Один из друзей было помилован указом президента в 2022 году за участие в СВО. Предположительно, он успел вернуться на фронт, а вот его подельник задержан и находится в СИЗО.

Летом в отношении приятелей было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». В январе 2025-го к ним добавились еще два дела по статьям 126 и 163 УК РФ — «Похищение человека» и «Вымогательство». В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос. Ответ ожидается.

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Боец, помилованный указом президента Владимира Путина за участие в СВО, и его товарищ похитили жителя Екатеринбурга и вымогали у него деньги. Возбуждены сразу три уголовных дела, сообщил URA.RU источник. «Еще в июле прошлого года двое товарищей затолкали незнакомого им мужчину в машину на улице Луначарского. Им оказался сотрудник Горного университета, не педагог. Они возили его по городу, избивали, отняли сотовый и требовали перевести им деньги. Также требовали отдать все ценные вещи, какие имелись в доме жертвы», — рассказал собеседник агентства. Похищенному удалось спастись, а похитителей вычислили. Оба — жители Екатеринбурга, ранее не раз судимые. Один из друзей было помилован указом президента в 2022 году за участие в СВО. Предположительно, он успел вернуться на фронт, а вот его подельник задержан и находится в СИЗО. Летом в отношении приятелей было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». В январе 2025-го к ним добавились еще два дела по статьям 126 и 163 УК РФ — «Похищение человека» и «Вымогательство». В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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