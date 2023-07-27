Путин раскрыл потери российской армии за сутки Путин: потери ВС РФ на запорожском направлении в 10 раз меньше, чем у Украины 27 июля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 + Потери ВС РФ в 10 раз меньше, чем у Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ потеряли 20 военных в ходе вчерашних боев на запорожском направлении, ВСУ же потеряли 200. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите «Россия — Африка». «Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава — свыше 200 человек. Потери РФ в 10 раз меньше», — сказал Владимир Путин. Вооруженные силы РФ потеряли 20 военных в ходе вчерашних боев на запорожском направлении, ВСУ же потеряли 200. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите «Россия — Африка». «Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава — свыше 200 человек. Потери РФ в 10 раз меньше», — сказал Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям