Путин раскрыл потери российской армии за сутки

Путин: потери ВС РФ на запорожском направлении в 10 раз меньше, чем у Украины
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Потери ВС РФ в 10 раз меньше, чем у Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ потеряли 20 военных в ходе вчерашних боев на запорожском направлении, ВСУ же потеряли 200. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите «Россия — Африка».

«Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава — свыше 200 человек. Потери РФ в 10 раз меньше», — сказал Владимир Путин.

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Вооруженные силы РФ потеряли 20 военных в ходе вчерашних боев на запорожском направлении, ВСУ же потеряли 200. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите «Россия — Африка». «Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава — свыше 200 человек. Потери РФ в 10 раз меньше», — сказал Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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