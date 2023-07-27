Путин раскрыл потери российской армии за сутки

Потери ВС РФ в 10 раз меньше, чем у Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ потеряли 20 военных в ходе вчерашних боев на запорожском направлении, ВСУ же потеряли 200. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите «Россия — Африка».
«Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава — свыше 200 человек. Потери РФ в 10 раз меньше», — сказал Владимир Путин.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.