В Свердловской области грузовик протаранил две иномарки и влетел в стену жилого дома

28 июля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В Качканаре водитель Freightliner протаранил две иномарки и влетел в жилой дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) утром 28 июля водитель грузовика Freightliner протаранил два легковых автомобиля и влетел в стену жилого многоквартирного дома на улице Свердлова. Медосвидетельствование показало, что водитель грузовику был трезв. Об этом сообщает региональное УГИБДД. «Водитель грузовика Freightliner снес Volkswagen Tiguan и Hyundai Elantra и влетел в стену жилого дома на улице Свердлова. Люди в результате ДТП не пострадали. Виновник происшествия уже привлекался к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, за несоблюдение требований дорожных знаков и за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что 13 февраля 2023 года на улице Буденного в Горном Щите Toyota Carina проигнорировала знак «Уступи дорогу», что привело к массовому ДТП. В Toyota Carina на полной скорости влетел автомобиль Chevrolet Niva. В результате столкновения оба автомобиля были отброшены на жилой дом Толстого, 43. Дом слегка покосился, но его жильцы не пострадали.

В Качканаре (Свердловская область) утром 28 июля водитель грузовика Freightliner протаранил два легковых автомобиля и влетел в стену жилого многоквартирного дома на улице Свердлова. Медосвидетельствование показало, что водитель грузовику был трезв. Об этом сообщает региональное УГИБДД. «Водитель грузовика Freightliner снес Volkswagen Tiguan и Hyundai Elantra и влетел в стену жилого дома на улице Свердлова. Люди в результате ДТП не пострадали. Виновник происшествия уже привлекался к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, за несоблюдение требований дорожных знаков и за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что 13 февраля 2023 года на улице Буденного в Горном Щите Toyota Carina проигнорировала знак «Уступи дорогу», что привело к массовому ДТП. В Toyota Carina на полной скорости влетел автомобиль Chevrolet Niva. В результате столкновения оба автомобиля были отброшены на жилой дом Толстого, 43. Дом слегка покосился, но его жильцы не пострадали.