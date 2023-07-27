27 июля 2023

В Свердловской области грузовик протаранил две иномарки и влетел в стену жилого дома

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В Качканаре водитель Freightliner протаранил две иномарки и влетел в жилой дом Фото:

В Качканаре (Свердловская область) утром 28 июля водитель грузовика Freightliner протаранил два легковых автомобиля и влетел в стену жилого многоквартирного дома на улице Свердлова. Медосвидетельствование показало, что водитель грузовику был трезв. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

«Водитель грузовика Freightliner снес Volkswagen Tiguan и Hyundai Elantra и влетел в стену жилого дома на улице Свердлова. Люди в результате ДТП не пострадали. Виновник происшествия уже привлекался к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, за несоблюдение требований дорожных знаков и за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что 13 февраля 2023 года на улице Буденного в Горном Щите Toyota Carina проигнорировала знак «Уступи дорогу», что привело к массовому ДТП. В Toyota Carina на полной скорости влетел автомобиль Chevrolet Niva. В результате столкновения оба автомобиля были отброшены на жилой дом Толстого, 43. Дом слегка покосился, но его жильцы не пострадали.

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В Качканаре (Свердловская область) утром 28 июля водитель грузовика Freightliner протаранил два легковых автомобиля и влетел в стену жилого многоквартирного дома на улице Свердлова. Медосвидетельствование показало, что водитель грузовику был трезв. Об этом сообщает региональное УГИБДД. «Водитель грузовика Freightliner снес Volkswagen Tiguan и Hyundai Elantra и влетел в стену жилого дома на улице Свердлова. Люди в результате ДТП не пострадали. Виновник происшествия уже привлекался к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, за несоблюдение требований дорожных знаков и за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что 13 февраля 2023 года на улице Буденного в Горном Щите Toyota Carina проигнорировала знак «Уступи дорогу», что привело к массовому ДТП. В Toyota Carina на полной скорости влетел автомобиль Chevrolet Niva. В результате столкновения оба автомобиля были отброшены на жилой дом Толстого, 43. Дом слегка покосился, но его жильцы не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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