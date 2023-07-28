Новому мэру Алапаевска (Свердловская область) Денису Толмачеву посоветовали не допускать роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), чтобы не вызвать недовольство горожан. Экс-мэр города Сайгид Билалов также попросил его поддерживать ветеранов, пенсионеров и общественные организации.
«На правах старшего по возрасту хочу дать несколько напутствий [Толмачеву]. В первую очередь, поддерживайте и помогайте ветеранам, пенсионерам и общественным организациям. Не допускайте роста тарифов на ЖКУ, пусть не у всех алапаевцев под окнами будет заасфальтирован тротуар, но если существенно поднимется плата за коммуналку, то недовольство граждан будет не остановить», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте».
Билалов добавил, чтобы Толмачев помогал людям бескорыстно. «Поможешь богатому на миллион, он забудет, а поможешь нуждающемуся на тысячу, он запомнит на всю жизнь», — резюмировал Билалов, пожелав успехов Толмачеву.
Денис Толмачев стал главой Алапаевска 27 июля. За него проголосовали все депутаты местной думы.
Новому мэру Алапаевска (Свердловская область) Денису Толмачеву посоветовали не допускать роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), чтобы не вызвать недовольство горожан. Экс-мэр города Сайгид Билалов также попросил его поддерживать ветеранов, пенсионеров и общественные организации. «На правах старшего по возрасту хочу дать несколько напутствий [Толмачеву]. В первую очередь, поддерживайте и помогайте ветеранам, пенсионерам и общественным организациям. Не допускайте роста тарифов на ЖКУ, пусть не у всех алапаевцев под окнами будет заасфальтирован тротуар, но если существенно поднимется плата за коммуналку, то недовольство граждан будет не остановить», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте». Билалов добавил, чтобы Толмачев помогал людям бескорыстно. «Поможешь богатому на миллион, он забудет, а поможешь нуждающемуся на тысячу, он запомнит на всю жизнь», — резюмировал Билалов, пожелав успехов Толмачеву. Денис Толмачев стал главой Алапаевска 27 июля. За него проголосовали все депутаты местной думы. В начале апреля Билалов сообщил, что хочет уйти с поста мэра Алапаевска по семейным обстоятельствам. Местные депутаты отправляли его в отставку еще в конце 2022-го. Однако это решение он оспорил в суде. В июне Билалов сообщил, что стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.