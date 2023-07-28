28 июля 2023

Экс-мэр Алапаевска рассказал новому главе, как не вызвать недовольство горожан. Фото

Экс-мэр Алапаевска Сайгид Билалов дал напутствия новому главе Денису Толмачеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Сайгид Билалов попросил мэра Алапаевска Дениса Толмачева следить за тарифами ЖКУ (архивное фото) Фото:

Новому мэру Алапаевска (Свердловская область) Денису Толмачеву посоветовали не допускать роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), чтобы не вызвать недовольство горожан. Экс-мэр города Сайгид Билалов также попросил его поддерживать ветеранов, пенсионеров и общественные организации.

«На правах старшего по возрасту хочу дать несколько напутствий [Толмачеву]. В первую очередь, поддерживайте и помогайте ветеранам, пенсионерам и общественным организациям. Не допускайте роста тарифов на ЖКУ, пусть не у всех алапаевцев под окнами будет заасфальтирован тротуар, но если существенно поднимется плата за коммуналку, то недовольство граждан будет не остановить», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте».

Билалов добавил, чтобы Толмачев помогал людям бескорыстно. «Поможешь богатому на миллион, он забудет, а поможешь нуждающемуся на тысячу, он запомнит на всю жизнь», — резюмировал Билалов, пожелав успехов Толмачеву.

Денис Толмачев стал главой Алапаевска 27 июля. За него проголосовали все депутаты местной думы.

В начале апреля Билалов сообщил, что хочет уйти с поста мэра Алапаевска по семейным обстоятельствам. Местные депутаты отправляли его в отставку еще в конце 2022-го. Однако это решение он оспорил в суде. В июне Билалов сообщил, что стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Новый мэр Алапаевска — Денис Толмачев
Новый мэр Алапаевска — Денис Толмачев
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Новому мэру Алапаевска (Свердловская область) Денису Толмачеву посоветовали не допускать роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), чтобы не вызвать недовольство горожан. Экс-мэр города Сайгид Билалов также попросил его поддерживать ветеранов, пенсионеров и общественные организации. «На правах старшего по возрасту хочу дать несколько напутствий [Толмачеву]. В первую очередь, поддерживайте и помогайте ветеранам, пенсионерам и общественным организациям. Не допускайте роста тарифов на ЖКУ, пусть не у всех алапаевцев под окнами будет заасфальтирован тротуар, но если существенно поднимется плата за коммуналку, то недовольство граждан будет не остановить», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте». Билалов добавил, чтобы Толмачев помогал людям бескорыстно. «Поможешь богатому на миллион, он забудет, а поможешь нуждающемуся на тысячу, он запомнит на всю жизнь», — резюмировал Билалов, пожелав успехов Толмачеву. Денис Толмачев стал главой Алапаевска 27 июля. За него проголосовали все депутаты местной думы. В начале апреля Билалов сообщил, что хочет уйти с поста мэра Алапаевска по семейным обстоятельствам. Местные депутаты отправляли его в отставку еще в конце 2022-го. Однако это решение он оспорил в суде. В июне Билалов сообщил, что стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
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