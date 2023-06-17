17 июня 2023
16 июня 2023

Куйвашев назначил нового советника. Фото

Новым советником свердловского губернатора Куйвашева стал Сайгид Билалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев вручает выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев назначил Сайгида Билалова новым советником Фото:

Ушедший в отставку мэр Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов стал новым советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом Билалов рассказал лично.

«Я получил новое звание — советник губернатора Свердловской области. Выражаю особые слова благодарности Евгению Владимировичу [Куйвашеву] за доверие», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте».

На новом посту Билалов будет консультировать Куйвашева по социально-экономическим, политическим, культурным и другим вопросам деятельности. При этом он не будет обладать самостоятельными властными полномочиями.

В начале апреля Билалов сообщил, что хочет покинуть должность главы Алапаевска. Он отметил, что решение принял по семейным обстоятельствам. При этом местные депутаты отправляли Билалова в отставку в конце 2022 года. Однако позже он оспорил свое увольнение в суде. После этого депутаты обратились в областной суд, но их апелляция была оставлена без удовлетворения.

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Ушедший в отставку мэр Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов стал новым советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом Билалов рассказал лично. «Я получил новое звание — советник губернатора Свердловской области. Выражаю особые слова благодарности Евгению Владимировичу [Куйвашеву] за доверие», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте». На новом посту Билалов будет консультировать Куйвашева по социально-экономическим, политическим, культурным и другим вопросам деятельности. При этом он не будет обладать самостоятельными властными полномочиями. В начале апреля Билалов сообщил, что хочет покинуть должность главы Алапаевска. Он отметил, что решение принял по семейным обстоятельствам. При этом местные депутаты отправляли Билалова в отставку в конце 2022 года. Однако позже он оспорил свое увольнение в суде. После этого депутаты обратились в областной суд, но их апелляция была оставлена без удовлетворения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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