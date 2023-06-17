Ушедший в отставку мэр Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов стал новым советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом Билалов рассказал лично.
«Я получил новое звание — советник губернатора Свердловской области. Выражаю особые слова благодарности Евгению Владимировичу [Куйвашеву] за доверие», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте».
На новом посту Билалов будет консультировать Куйвашева по социально-экономическим, политическим, культурным и другим вопросам деятельности. При этом он не будет обладать самостоятельными властными полномочиями.
В начале апреля Билалов сообщил, что хочет покинуть должность главы Алапаевска. Он отметил, что решение принял по семейным обстоятельствам. При этом местные депутаты отправляли Билалова в отставку в конце 2022 года. Однако позже он оспорил свое увольнение в суде. После этого депутаты обратились в областной суд, но их апелляция была оставлена без удовлетворения.
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