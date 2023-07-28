Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав семьи инвалида из ХМАО

29 июля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Семье инвалида с двумя детьми предоставили малогабаритное жилье, не подходящее по нормам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи инвалида. Ведомство в соцсети сообщает, что в нарушении процедур был снесен дом, где проживали пострадавшие, а взамен предоставлена малогабаритная квартира, не подходящая по установленным законодательством нормам. «В СМИ сообщается о нарушении прав семьи инвалида из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Многоквартирный дом, где они проживали с двумя разнополыми детьми, в 2018 году без соблюдения процедуры признания его аварийным и уведомления жильцов был снесен. Взамен им предоставлена малогабаритная однокомнатная квартира, не соответствующая нормам», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Руководителю следственного управления Следственного комитета России по ХМАО-Югре Виктору Мокшину поручено возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и итоговых результатах его расследования. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ХМАО возбудить уголовное дело по факту не предоставления семье из Ханты-Мансийска положенного по закону жилья. Дом пострадавших ранее сгорел, а земля изъята для муниципальных нужд, при этом компенсацию им не выплатили и другое положенное жилье также не предоставлено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи инвалида. Ведомство в соцсети сообщает, что в нарушении процедур был снесен дом, где проживали пострадавшие, а взамен предоставлена малогабаритная квартира, не подходящая по установленным законодательством нормам. «В СМИ сообщается о нарушении прав семьи инвалида из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Многоквартирный дом, где они проживали с двумя разнополыми детьми, в 2018 году без соблюдения процедуры признания его аварийным и уведомления жильцов был снесен. Взамен им предоставлена малогабаритная однокомнатная квартира, не соответствующая нормам», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Руководителю следственного управления Следственного комитета России по ХМАО-Югре Виктору Мокшину поручено возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и итоговых результатах его расследования. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ХМАО возбудить уголовное дело по факту не предоставления семье из Ханты-Мансийска положенного по закону жилья. Дом пострадавших ранее сгорел, а земля изъята для муниципальных нужд, при этом компенсацию им не выплатили и другое положенное жилье также не предоставлено.