28 июля 2023
27 июля 2023

Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав семьи инвалида из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, инвалидное кресло, инвалид, инвалидность
Семье инвалида с двумя детьми предоставили малогабаритное жилье, не подходящее по нормам Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи инвалида. Ведомство в соцсети сообщает, что в нарушении процедур был снесен дом, где проживали пострадавшие, а взамен предоставлена малогабаритная квартира, не подходящая по установленным законодательством нормам.

«В СМИ сообщается о нарушении прав семьи инвалида из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Многоквартирный дом, где они проживали с двумя разнополыми детьми, в 2018 году без соблюдения процедуры признания его аварийным и уведомления жильцов был снесен. Взамен им предоставлена малогабаритная однокомнатная квартира, не соответствующая нормам», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Руководителю следственного управления Следственного комитета России по ХМАО-Югре Виктору Мокшину поручено возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и итоговых результатах его расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ХМАО возбудить уголовное дело по факту не предоставления семье из Ханты-Мансийска положенного по закону жилья. Дом пострадавших ранее сгорел, а земля изъята для муниципальных нужд, при этом компенсацию им не выплатили и другое положенное жилье также не предоставлено.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи инвалида. Ведомство в соцсети сообщает, что в нарушении процедур был снесен дом, где проживали пострадавшие, а взамен предоставлена малогабаритная квартира, не подходящая по установленным законодательством нормам. «В СМИ сообщается о нарушении прав семьи инвалида из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Многоквартирный дом, где они проживали с двумя разнополыми детьми, в 2018 году без соблюдения процедуры признания его аварийным и уведомления жильцов был снесен. Взамен им предоставлена малогабаритная однокомнатная квартира, не соответствующая нормам», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Руководителю следственного управления Следственного комитета России по ХМАО-Югре Виктору Мокшину поручено возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и итоговых результатах его расследования. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ХМАО возбудить уголовное дело по факту не предоставления семье из Ханты-Мансийска положенного по закону жилья. Дом пострадавших ранее сгорел, а земля изъята для муниципальных нужд, при этом компенсацию им не выплатили и другое положенное жилье также не предоставлено.
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