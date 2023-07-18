18 июля 2023
17 июля 2023

Бастрыкин заступился за семью погорельцев из ХМАО, которая не может получить жилье

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нарушения жилищных прав семьи погорельцев из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Дом, в котором проживали югорчане, сгорел пять лет назад Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству окружного следственного управления возбудить уголовное дело по факту непредоставления семье из Ханты-Мансийского автономного округа положенного по закону жилья. Информационный центр СК России сообщил, что дом, в котором ранее проживали югорчане, сгорел пять лет назад.

«Жительница ХМАО обратилась в комментариях в аккаунте Приемной Председателя СК России „ВКонтакте“ по вопросу непредоставления ее семье с несовершеннолетним ребенком положенного по закону жилого помещения. В 2017 году дом, в котором они проживали, был уничтожен пожаром, в результате чего семья лишилась единственного жилья. Местная администрация до настоящего времени не предоставила семье жилое помещение» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе и результатах его расследования.

Уточняется, что земля, на которой находился дом, была изъята для муниципальных нужд. Компенсацию женщине не выплатили. Она обращалась в разные инстанции, но результатов не получила.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по жалобе жильцов многоквартирного дома в Советском (ХМАО). Во время возведения дома были нарушены строительные нормы, которые привели к образованию больших трещин на потолках и стенах.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству окружного следственного управления возбудить уголовное дело по факту непредоставления семье из Ханты-Мансийского автономного округа положенного по закону жилья. Информационный центр СК России сообщил, что дом, в котором ранее проживали югорчане, сгорел пять лет назад. «Жительница ХМАО обратилась в комментариях в аккаунте Приемной Председателя СК России „ВКонтакте“ по вопросу непредоставления ее семье с несовершеннолетним ребенком положенного по закону жилого помещения. В 2017 году дом, в котором они проживали, был уничтожен пожаром, в результате чего семья лишилась единственного жилья. Местная администрация до настоящего времени не предоставила семье жилое помещение» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе и результатах его расследования. Уточняется, что земля, на которой находился дом, была изъята для муниципальных нужд. Компенсацию женщине не выплатили. Она обращалась в разные инстанции, но результатов не получила. Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по жалобе жильцов многоквартирного дома в Советском (ХМАО). Во время возведения дома были нарушены строительные нормы, которые привели к образованию больших трещин на потолках и стенах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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