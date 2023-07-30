В Свердловской области при спасении кошки погиб пожарный

На Урале прощаются с пожарным, который умер при спасении кошки
В Североуральске (Свердловская область) 28 июля погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он спасал кошку.
«Позвонили, сказали, что кошка на столбе три дня сидит и орет. Он поехал спасти животное, а столб оказался под напряжением», — сказал порталу Е1 брат погибшего Маснур.
По его словам, у Рахимова осталась жена и двое детей. В МЧС он работал с января 2014 года. Прощание с погибшим состоится 2 августа возле пожарно-спасательной части, где он трудился.
URA.RU направило запросы в региональные управления МЧС и Следственного комитета. Ответы ожидаются.
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