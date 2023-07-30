30 июля 2023

В Свердловской области при спасении кошки погиб пожарный

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, венки, могилы, березы, нижне-исетское кладбище, кладбище, деревянные кресты, захоронения
На Урале прощаются с пожарным, который умер при спасении кошки Фото:

В Североуральске (Свердловская область) 28 июля погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он спасал кошку.

«Позвонили, сказали, что кошка на столбе три дня сидит и орет. Он поехал спасти животное, а столб оказался под напряжением», — сказал порталу Е1 брат погибшего Маснур.

По его словам, у Рахимова осталась жена и двое детей. В МЧС он работал с января 2014 года. Прощание с погибшим состоится 2 августа возле пожарно-спасательной части, где он трудился.

URA.RU направило запросы в региональные управления МЧС и Следственного комитета. Ответы ожидаются.

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В Североуральске (Свердловская область) 28 июля погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он спасал кошку. «Позвонили, сказали, что кошка на столбе три дня сидит и орет. Он поехал спасти животное, а столб оказался под напряжением», — сказал порталу Е1 брат погибшего Маснур. По его словам, у Рахимова осталась жена и двое детей. В МЧС он работал с января 2014 года. Прощание с погибшим состоится 2 августа возле пожарно-спасательной части, где он трудился. URA.RU направило запросы в региональные управления МЧС и Следственного комитета. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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