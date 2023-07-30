В Свердловской области при спасении кошки погиб пожарный

31 июля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

На Урале прощаются с пожарным, который умер при спасении кошки Фото: Московец Илья © URA.RU В Североуральске (Свердловская область) 28 июля погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он спасал кошку. «Позвонили, сказали, что кошка на столбе три дня сидит и орет. Он поехал спасти животное, а столб оказался под напряжением», — сказал порталу Е1 брат погибшего Маснур. По его словам, у Рахимова осталась жена и двое детей. В МЧС он работал с января 2014 года. Прощание с погибшим состоится 2 августа возле пожарно-спасательной части, где он трудился. URA.RU направило запросы в региональные управления МЧС и Следственного комитета. Ответы ожидаются.

В Североуральске (Свердловская область) 28 июля погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он спасал кошку. «Позвонили, сказали, что кошка на столбе три дня сидит и орет. Он поехал спасти животное, а столб оказался под напряжением», — сказал порталу Е1 брат погибшего Маснур. По его словам, у Рахимова осталась жена и двое детей. В МЧС он работал с января 2014 года. Прощание с погибшим состоится 2 августа возле пожарно-спасательной части, где он трудился. URA.RU направило запросы в региональные управления МЧС и Следственного комитета. Ответы ожидаются.