Родителям погибшего на СВО жителя Златоуста вручили орден Мужества. Фото

31 июля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

В Златоусте простились с Никитой Ильиным Фото: Илья Московец © URA.RU Родителям погибшего жителя Златоуста (Челябинская область) Никиты Ильина вручили орден Мужества. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, церемония прощания состоялась на Аллее Героев. «Родителям погибшего в ходе специальной военной операции златоустовца Никиты Ильина передали орден Мужества. Церемония прощания с бойцом состоялась на Аллее Героев у Мемориала Славы», — рассказали в мэрии. Ильин погиб 19 июля. Бойца наградили посмертно за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Церемония прощания с Никитой Ильиным состоялась на Аллее Героев Фото: пресс-служба мэрии Златоуста Указ о награждении ордедом подписал президент Владимир Путин Фото: пресс-служба мэрии Златоуста В церемонии приняли участие представители мэрии и боевого братства Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

Родителям погибшего жителя Златоуста (Челябинская область) Никиты Ильина вручили орден Мужества. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, церемония прощания состоялась на Аллее Героев. «Родителям погибшего в ходе специальной военной операции златоустовца Никиты Ильина передали орден Мужества. Церемония прощания с бойцом состоялась на Аллее Героев у Мемориала Славы», — рассказали в мэрии. Ильин погиб 19 июля. Бойца наградили посмертно за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.