В Златоусте простились с Никитой Ильиным
Родителям погибшего жителя Златоуста (Челябинская область) Никиты Ильина вручили орден Мужества. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, церемония прощания состоялась на Аллее Героев.
«Родителям погибшего в ходе специальной военной операции златоустовца Никиты Ильина передали орден Мужества. Церемония прощания с бойцом состоялась на Аллее Героев у Мемориала Славы», — рассказали в мэрии.
Ильин погиб 19 июля. Бойца наградили посмертно за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.
Церемония прощания с Никитой Ильиным состоялась на Аллее Героев
Указ о награждении ордедом подписал президент Владимир Путин
В церемонии приняли участие представители мэрии и боевого братства
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