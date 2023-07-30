30 июля 2023

Родителям погибшего на СВО жителя Златоуста вручили орден Мужества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
В Златоусте простились с Никитой Ильиным Фото:

Родителям погибшего жителя Златоуста (Челябинская область) Никиты Ильина вручили орден Мужества. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, церемония прощания состоялась на Аллее Героев.

«Родителям погибшего в ходе специальной военной операции златоустовца Никиты Ильина передали орден Мужества. Церемония прощания с бойцом состоялась на Аллее Героев у Мемориала Славы», — рассказали в мэрии.

Ильин погиб 19 июля. Бойца наградили посмертно за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Церемония прощания с Никитой Ильиным состоялась на Аллее Героев
Церемония прощания с Никитой Ильиным состоялась на Аллее Героев
Фото:
Указ о награждении ордедом подписал президент Владимир Путин
Указ о награждении ордедом подписал президент Владимир Путин
Фото:
В церемонии приняли участие представители мэрии и боевого братства
В церемонии приняли участие представители мэрии и боевого братства
Фото:

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Родителям погибшего жителя Златоуста (Челябинская область) Никиты Ильина вручили орден Мужества. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, церемония прощания состоялась на Аллее Героев. «Родителям погибшего в ходе специальной военной операции златоустовца Никиты Ильина передали орден Мужества. Церемония прощания с бойцом состоялась на Аллее Героев у Мемориала Славы», — рассказали в мэрии. Ильин погиб 19 июля. Бойца наградили посмертно за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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