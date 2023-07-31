В Урае выставили на продажу вертолет Schweizer 300С за 8 миллионов рублей

Вертолет продают за 8 миллионов рублей Фото: Alf van Beem (Public Domain)

В Урае выставили на продажу легкий тренировочный вертолет Schweizer 300С за восемь миллионов рублей. Его первоначальную версию, которую выпускали под названием Hughes TH-55 Osage, создавали для армии США.

«Продается вертолет Schweizer 300С в отличном состоянии. Стоимость составляет 8 миллионов рублей», — говорится в публикации сервиса «Авито».

Вертолет имеет мощность 190 лошадиных сил, а объем двигателя 5,9 литров. Эту версию выпустили в 1997 году, она имеет черно-белую окраску.