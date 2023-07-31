31 июля 2023

В ХМАО продают вертолет за 8 миллионов, который создавали для армии США. Фото

В Урае выставили на продажу вертолет Schweizer 300С за 8 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолет продают за 8 миллионов рублей Фото:

В Урае выставили на продажу легкий тренировочный вертолет Schweizer 300С за восемь миллионов рублей. Его первоначальную версию, которую выпускали под названием Hughes TH-55 Osage, создавали для армии США.

«Продается вертолет Schweizer 300С в отличном состоянии. Стоимость составляет 8 миллионов рублей», — говорится в публикации сервиса «Авито».

Вертолет имеет мощность 190 лошадиных сил, а объем двигателя 5,9 литров. Эту версию выпустили в 1997 году, она имеет черно-белую окраску.

Вертолет имеет мощность 190 лошадиных сил
Вертолет имеет мощность 190 лошадиных сил
Фото:

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В Урае выставили на продажу легкий тренировочный вертолет Schweizer 300С за восемь миллионов рублей. Его первоначальную версию, которую выпускали под названием Hughes TH-55 Osage, создавали для армии США. «Продается вертолет Schweizer 300С в отличном состоянии. Стоимость составляет 8 миллионов рублей», — говорится в публикации сервиса «Авито». Вертолет имеет мощность 190 лошадиных сил, а объем двигателя 5,9 литров. Эту версию выпустили в 1997 году, она имеет черно-белую окраску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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